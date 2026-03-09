Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία
Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σε νέα φάση η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - Πόσο θα αντέξει το Ιράν;

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ
Πόλεμος
Ιράν
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider