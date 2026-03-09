Wall Street: Η παρέμβαση Τραμπ άλλαξε στο φίνις το κλίμα

Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει, οδήγησε τους βασικούς δείκτες της Wall Street να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα.

Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει, οδήγησε τους βασικούς δείκτες της Wall Street να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα την τελευταία ώρα των συναλλαγών την Δευτέρα και να καλύψουν μέρος των σημαντικών απωλειών που έχουν καταγράψει εδώ και ημέρες, με τους επενδυτές να παίρνουν μία πολύτιμη βαθιά ανάσα.

«Δεν έχουν ναυτικό, επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία», είπε ο Τραμπ, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά χρονικά από την αρχική του εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Μετά την είδηση, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε στο +0,50% στις 47.740 μονάδες, προερχόμενος από τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο S&P 500 κέρδισε 0,84% στις 6.796,07 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε στο 1,38% στις 22.695,50 μονάδες.

Στον απόηχο της δήλωσης Τραμπ, η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 9% στα 81 δολάρια το βαρέλι αν και στις νυχτερινές συναλλαγές είχε φτάσει τα 119 δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 100 δολαρίων από το 2022, όταν οι αγορές αντιδρούσαν στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το διεθνές σημείο αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 8% στα 84 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεκίνησαν το έτος κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

Η ευρύτερη αγορά πήρε ώθηση επίσης από την άνοδο των μετοχών ημιαγωγών. Η Broadcom σημείωσε κέρδη άνω του 4,5%, ενώ η Micron Technology και η Advanced Micro Devices ανέβηκαν 5% η καθεμία. Η Nvidia ενισχύθηκε άνω του 2,7%.

Το επίπεδο των 100 δολαρίων πετρελαίου θεωρήθηκε από πολλούς στη Wall Street ως σημείο καμπής για την οικονομία, εκτός εάν ο πόλεμος επιλυθεί γρήγορα και οι τιμές υποχωρήσουν. Ο Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή το βράδυ ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών πετρελαίου» ήταν ένα «πολύ μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Παρά την αρχική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, οι κινήσεις στις μετοχές ενέργειας ήταν ελάχιστες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης - ένα σημάδι ότι οι επενδυτές διατηρούν μία ελπίδα για ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα του πολέμου, σύμφωνα με τον Τζον Λουκ Τάινερ της Aptus Capital Advisors.

«Η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι μάλλον βραχύβιος», δήλωσε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής σταθερού εισοδήματος. Εάν ωστόσο ο πόλεμος συνεχιστεί πράγματι για περισσότερο από το αναμενόμενο, μια πτώση του S&P 500 περίπου στις 6.200 μονάδες δεν είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε ο Τάινερ.