Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πεζεσκιάν για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, με αντικείμενο την κλιμακούμενη ένταση μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν κατά της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ερευνητικής ομάδας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, «ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εξουδετερώθηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ