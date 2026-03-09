Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων κατά έξι στρατιωτικών βάσεων στο Ιράν

Ισραήλ: Εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων κατά έξι στρατιωτικών βάσεων στο Ιράν
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας μπαράζ επιθέσεων κατά έξι αεροπορικών βάσεων στο Ιράν οι οποίες χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τον στρατό.

"Τη χθεσινή νύχτα, μπαράζ επιθέσεων κατά έξι μεγάλων αεροπορικών βάσεων στο Ιράν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση. Οι βάσεις "χρησιμοποιούνταν" από την Τεχεράνη "για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση εντολοδόχων ομάδων σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως της Χεζμπολάχ, της (παλαιστινιακή) Χαμάς και του καθεστώτος Χούθι", πρόσθεσε.

Εξαιτίας των πληγμάτων αυτών, "πολλά αεροπλάνα καταστράφηκαν, εκ των οποίων αεροσκάφη της Δύναμης αλ Κοντς, της πτέρυγας που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης, "όπως και μαχητικά ελικόπτερα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

