«Φρένο» στους κρατικούς φορείς που παράγουν «φέσια» προς ιδιώτες - Έρχεται και black list κακοπληρωτών

Εντολή Πετραλιά για άμεση εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ιδιώτες. Έρχεται «μαύρη λίστα» για όσους δεν πληρώνουν στην ώρα τους. Τα νοσοκομεία χρωστούν στους προμηθευτές τους, πάνω από τα μισά χρέη του Δημοσίου.

Εντολή σε νοσοκομεία, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Κοινωνικούς Ασφάλισης και ΟΤΑ να προχωρήσουν στην άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών σε ιδιώτες δίνει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026 . Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο σκληραίνοντας τη στάση του σχεδιάζει να θέσει σε καθεστώς εποπτείας όσους αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή οφειλών και τους προειδοποιεί με δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σε τακτική βάση.

Με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών των φορέων:

- να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους από ίδιους πόρους, καθώς και για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και

- να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να μεριμνούν για την άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

«Η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή εκτέλεση των προϋπολογισμών και στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά, ο Θάνος Πετραλιάς ζητώντας παράλληλα από τους από τους φορείς που υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, να διερευνούν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση, αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών, κατασχέσεις).

«Ο μεγάλος ασθενής»

Τα νοσοκομεία αποτελούν τον «μεγάλο ασθενή», με τα χρέη τους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, να ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ.

Για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς, ειδική επιτροπή έχει αναλάβει να αναλύσει το πρόβλημα και να εντοπίσει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων ενώ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα και πρώτη φορά θα υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

- Ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

- Το ύψος των οφειλών τους.

- Τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και ήδη έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.

Τα κρατικά φέσια

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Οκτώβριο του 2025 τα κρατικά φέσια έφτασαν στα 3,1 δισ. ευρώ, με τις οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων να ανέρχονται σε 1,74 δισ. ευρώ.