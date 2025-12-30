ΕΝΦΙΑ: Τα 10 λάθη στο Ε9 που κοστίζουν και ανεβάζουν τον φόρο

Ποιοι θα πρέπει να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026. Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι.

Σε έλεγχο των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους στο έντυπο Ε9 καλούνται να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να αποφύγουν «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ το 2026.

Όσοι διαπιστώσουν λάθη, παραλείψεις ή κενά στη δήλωση μπορούν να τα διορθώσουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, γλιτώνοντας επιβαρύνσεις που μπορεί να αυξήσουν τον φόρο ακόμη και έως 90%.

Τα λάθη

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε δέκα συχνά λάθη που οδηγούν σε υπερχρεώσεις:

Η δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων, με αποτέλεσμα να χάνεται η έκπτωση 90% που προβλέπεται για αποθήκες, πάρκινγκ κ.λπ. Η αναγραφή υπόγειων επιφανειών ως χώρων κύριας χρήσης. Η λανθασμένη αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων, τόσο σε κύριους όσο και σε βοηθητικούς χώρους. Η μη συμπλήρωση του ορόφου, που οδηγεί αυτόματα στην εφαρμογή του υψηλότερου συντελεστή (6ος όροφος). Η παράλειψη χαρακτηρισμού κτισμάτων ως κενών, ημιτελών ή μη ηλεκτροδοτούμενων, με απώλεια της έκπτωσης 60% στον φόρο. Η μη αναγραφή γεωργικών κτισμάτων, αποθηκών ή επαγγελματικών στεγών σε αγροτεμάχια, τα οποία έτσι φορολογούνται ως κατοικίες, με πενταπλάσιο φόρο. Η δήλωση του έτους αποπεράτωσης αντί του έτους έκδοσης οικοδομικής άδειας, που αυξάνει τον φόρο καθώς η παλαιότητα μειώνει την επιβάρυνση. Η λανθασμένη ή ελλιπής αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία). Η μη δήλωση ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται κυριότητα 100%. Η ένταξη παταριών που επικοινωνούν εσωτερικά με τους κύριους χώρους ως κύριοι χώροι.

Οι διορθώσεις γίνονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με τους προσωπικούς κωδικούς των φορολογουμένων. Εκεί επιλέγεται το έτος υποβολής και η δημιουργία δήλωσης Ε9, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μεταβολές στους πίνακες κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων. Κατά την εισαγωγή ή τροποποίηση ακινήτου απαιτείται η πλήρης συμπλήρωση των περιγραφικών στοιχείων, ο γεωγραφικός εντοπισμός και, όπου προβλέπεται, τα στοιχεία συμβολαίων ή διαθηκών.

Αλλαγές στην περιουσιακή εικόνα

Τροποποιητική δήλωση έως το τέλος Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με αγορά, δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά, καθώς και όσοι είχαν μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα ή στην επιφάνεια και τη χρήση των ακινήτων τους (νομιμοποιήσεις, προσθήκες, κατεδαφίσεις). Αντίθετα, όσοι ολοκλήρωσαν ψηφιακά πράξεις μέσω myProperty δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια, καθώς οι μεταβολές έχουν ήδη περαστεί αυτόματα στο Ε9.