Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα λάβουν τριπλή ενίσχυση το 2026 χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Έρχεται νέα ρύθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Ο ρόλος του μισθωτηρίου συμβολαίου, τα ποσά και οι εξαιρέσεις.

Τριπλή επιστροφή ενοικίου φέρνει το 2026 σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενός ενοικίου το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, θα δοθούν ακόμη δύο ενοίκια «δώρο», όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων το χρόνο, αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι θα είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι φέτος.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει: