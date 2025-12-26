Αποδοχές δύο «ταχυτήτων»: Στα 1.457 ευρώ ο μέσος μισθός στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα 1.032 ευρώ στις μικρές

Όσο αυξάνεται το μέγεθος του εργοδότη, τόσο αυξάνεται και ο μέσος μισθός. Δεδομένου ότι το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, το συνολικά επίπεδο μισθών στη χώρα παραμένει χαμηλό

Θεαματική αύξηση των ασφαλισμένων λόγω μείωσης της ανεργίας φανερώνουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΕΦΚΑ για την απασχόληση (μηνός Μαΐου 2025).

Ωστόσο η ανθρωπογεωγραφία των μισθωτών και μη μισθωτών στην Ελλάδα δείχνει σταθεροποίηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών και μισθολογικές ανισότητες τόσο μεταξύ των φύλων, όσο και μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι σε μεγάλες εταιρείες απολαμβάνουν αισθητά υψηλότερες αμοιβές σε σχέση με εκείνους που απασχολούνται σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται το μέγεθος του εργοδότη, τόσο αυξάνεται και ο μέσος μισθός. Δεδομένου ότι το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους), αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό αποτελεί την βασική αιτία για το συνολικά χαμηλό επίπεδο μισθών στη χώρα.

Για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζόμενους ο μέσος μισθός για τους άνδρες τον Μάιο έφτασε τα 1.550,23 ευρώ και για τις γυναίκες 1.346,40 ευρώ.

Στον αντίποδα, για τις μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μικρότερο των 10 ατόμων οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.065,90 ευρώ για τους άντρες και στα 993,76 ευρώ για τις γυναίκες, με την «ψαλίδα» να κυμαίνεται από 350 έως 500 ευρώ το μήνα. Κατά μέσο όρο πάντως οι μισθοί των μικρών επιχειρήσεων δεν ξεπερνούν τα 1.,032 ευρώ (μεικτά).

Σε δυσμενέστερη θέση ως προς το βιοτικό επίπεδο και την αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκονται οι 681.747 μισθωτοί που εργάζονται με μερική απασχόληση, καθώς ο μισθός τους ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 579 ευρώ. Στο πεδίο αυτό υπερέχουν αριθμητικά οι γυναίκες μερικώς απασχολούμενες, οι οποίες ξεπερνούν τις 394.667 (58% του συνόλου).

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων «συνωστίζεται» στις ηλικίες 45-49 ετών και αριθμεί περίπου 387.723 άτομα και ακολουθεί το ηλικιακό γκρουπ 40-44 ετών με 380.666 άτομα.

Δύο «ταχύτητες» στους μισθούς

Παρά το γεγονός ότι οι έμφυλες ανισότητες στις αμοιβές έχουν περιοριστεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι γυναίκες συνεχίζουν να κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες

Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που είναι αξιόπιστα καθώς βασίζονται στις ΑΠΔ, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν σε 2.880.849 (από 2.608.857 τον Μάρτιο), εκ των οποίων οι 1.506.538 είναι άντρες και οι 1.374.311 γυναίκες.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.369,07 ευρώ. Στους άνδρες ανήλθε σε 1.451,41 ευρώ και σε 1.271,99 ευρώ για τις γυναίκες, φέρνοντας στο προσκήνιο το γεγονός ότι στη χώρα μας περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν οι διαφορές και τα στερεότυπα ανάμεσα στα δύο φύλα. Το ημερομίσθιο για τους άντρες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 62,52 ευρώ και για τις γυναίκες σε 55,07 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, στην Ελλάδα ο μέσος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης για τις γυναίκες είναι 13% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μισθό των αντρών, οι μισές επιχειρήσεις (53%) έχουν μηδενική ή πολύ περιορισμένη (έως 15%) συμμετοχή γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ μία στις δέκα επιχειρήσεις (11%) δεν εμπιστεύεται γυναίκα επικεφαλής σε καμία διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης.

Περισσότερες γυναίκες κατέχουν υψηλά αξιώματα στον επιχειρηματικό χώρο, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες, αφού οι άνδρες παραμένουν στους ηγετικούς ρόλους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα πέρυσι, κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.