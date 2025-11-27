Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Αρχές του 2026 η νομοθέτηση της επαναφοράς

Ιστορική χαρακτήρισε τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ιστορική χαρακτήρισε τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας ότι η νομοθέτηση της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων θα γίνει στις αρχές του 2026.

«Μιλάμε για μία ιστορική συμφωνία για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι επήλθε μία συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας σε τέτοιο εύρος.

Ο δεύτερος λόγος είναι η ουσία της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, περισσότεροι εργαζόμενοι να προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις και για τις επιχειρήσεις ξεκάθαροι κανόνες για την αγορά εργασίας», είπε η κ. Κεραμέως.

Όπως τόνισε η υπουργός αλλάζουν τρία πράγματα: «το πρώτο που αλλάζει είναι ότι γίνεται πιο εύκολη η σύναψη μίας συλλογικής σύμβαση και δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει δυνατότητα για υψηλότερες αμοιβές».

«Το δεύτερο είναι ότι μετά τη λήξη μίας συλλογικής σύμβασης υπάρχει πλήρης προστασία των εργαζομένων, κάτι που είχε καταργηθεί το 2012, μέχρι να συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας, είτε συλλογική είτε ατομική», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Το τρίτο που αλλάζει είναι ότι αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σχετικά με μία διαπραγμάτευση και καταλήξει κανείς στον ΟΜΕΔ θα είναι πιο γρήγορη η διαδικασία».