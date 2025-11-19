Φωτιά τα πρόστιμα για IRIS - Δεύτερη ευκαιρία για εξώδικη επίλυση διαφορών με κούρεμα προστίμων

Δωρεάν voucher συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε οφειλέτες-επαγγελματίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Αναστολή ποινικών διώξεων για του οφειλέτες του Δημοσίου που κηρύσσουν πτώχευση, «καμπάνες» σε επιχειρήσεις που δεν θα δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, παροχή voucher συμβουλευτικής σε επαγγελματίες που κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση και νέα δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών με μείωση προστίμων φέρνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές και τα κοινωφελή ιδρύματα, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου:

1. Ιδιωτικό χρέος. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για χρέη προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ από τη στιγμή της δημοσίευσης της απόφασης πτώχευσης ή της καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Η λήξη της αναστολής άσκησης ή εμπόδισης της συνέχισης της ποινικής δίωξης επέρχεται από τη διαπίστωση της επέλευσης της απαλλαγής του οφειλέτη ή τη δημοσίευση της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου που δέχεται την προσφυγή κατά της απαλλαγής ή την ανακαλεί.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης ολοκληρώσει τη διαδικασία και απαλλαγεί νόμιμα από τα χρέη του μετά την παρέλευση 1 ή 3 ετών, τότε το αδίκημα διαγράφεται τελείως (εξάλειψη του αξιοποίνου). Όσο διαρκεί η αναστολή άσκησης ή εμποδίζεται η συνέχιση της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και δεν συμπληρώνεται αυτή πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.

2. Πρόστιμα για IRIS. Oι επιχειρήσεις λιανικής που θα εντοπιστούν να μην δέχονται πληρωμές με ΙRIS θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμο 10.000 ευρώ σε περίπτωση που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του μέτρου επιβάλλονται «καμπάνες» 200.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια πενταετία το πρόστιμο αυξάνει στο ποσό των 300.000 ευρώ.

3. Εξώδικη επίλυση διαφορών. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν οριστικά και αμετάκλητα τις διαφορές τους με την εφορία εκτός των δικαστηρίων με την υποβολή σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Οι συγκεκριμένοι θα κερδίσουν «κούρεμα» έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, καθώς και αποπληρωμή των οφειλών τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις. Η Επιτροπή εξετάζει ενστάσεις και αιτήματα φορολογούμενων που αφορούν πράξεις επιβολής πρόσθετων φόρων ή προστίμων και διαμορφώνει συγκεκριμένη πρόταση με αναλυτική καταγραφή του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων. προσαυξήσεων και προστίμων.

Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση, να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων και να υπογράψει το σχετικό έγγραφο. Για να καταστεί οριστική η συμφωνία, οφείλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών να καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου. Ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται. Αν παραβιαστεί κάποιος όρος ή καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ακυρώνεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται.

Μετά την υπογραφή του συμβιβασμού η υπόλοιπη οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις και οι εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα κουρεύονται κατά 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, 50% για 9-12 δόσεις, 45% για 13-16 δόσεις, 40% για 17-20 δόσεις και 35% για 21-24 δόσεις.

4. Συμβουλές σε οφειλέτες - επαγγελματίες. Μέσω ειδικών συμβούλων οι επαγγελματίες-οφειλέτες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας θα ειδοποιούνται εγκαίρως και θα λαμβάνουν voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων που θα τους καταρτίζουν στοχευμένο σχέδιο διάσωσης, ενώ θα τους παρέχονται και υπηρεσίες υποστήριξης και εμψύχωσης.