ΔΥΠΑ: Μέχρι 17/11 οι αιτήσεις για πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε 5 περιοχές

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον Δ΄ κύκλο του νέου προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, το οποίο επιχορηγεί τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Με την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών.

Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

1η δόση (4.000 ευρώ): μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση (5.400 ευρώ): μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου

3η δόση (5.400 ευρώ): μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου

Η δράση απευθύνεται σε 850 ανέργους ηλικίας 18–60 ετών από τις παραπάνω περιοχές και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της βιώσιμης αυτοαπασχόλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο του ενδιαφερόμενου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο εδώ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, προκειμένου να επιλεγούν οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης επιχειρηματικότητας ανέρχεται στα 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση εδώ.