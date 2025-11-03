Ανατροπή με τα όρια ηλικίας: Γιατί «παγώνουν» οι αλλαγές και ποιοι ασφαλισμένοι γλιτώνουν έτη εργασίας

Με βάση τις σχετικές μελέτες της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, δεν προκύπτει ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, καθώς δεν διαπιστώνεται αύξηση του προσδόκιμου ζωής και μεταβολή του δείκτη γήρανσης. Για το 2030 μετατίθεται η όποια αναπροσαρμογή των ορίων, που θα θίξει τους σημερινούς 50άρηδες και 55άρηδες.

«Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα εξετάζονταν στα τέλη του 2026 και θα εφαρμόζονταν το 2027. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η απόφαση αναπροσαρμογής τους μετατίθεται για το 2030, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στους ασφαλισμένους πλησίον της σύνταξης που έσπευδαν τα τελευταία έτη να ανοίξουν την «πόρτα της εξόδου» για να προλάβουν πιθανές δυσμενείς αλλαγές.

Τα σενάρια περί αύξησης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα στα 67 έτη για πλήρη σύνταξη (με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης), ή στα 62 έτη για πλήρη σύνταξη (με τουλάχιστον 40 χρόνια ασφάλισης), διέψευσε κατηγορηματικά η ίδια η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

«Δεν προκύπτει θέμα αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατά την περίοδο του 1ου μνημονίου, τα ηλικιακά όρια συνδέθηκαν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ωστόσο, η αυξητική μεταβολή στα όρια ηλικίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015 μάς δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας», τόνισε η υφυπουργός. «Πρόκειται για ένα ζήτημα που σαφώς παρακολουθούμε, χωρίς όμως να διαφαίνεται καμία προοπτική αλλαγής υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ασφαλισμένους που σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω φημών. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Συνεπώς, η σύνδεση του προσδόκιμου ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα εξεταστεί εκ νέου το αργότερο ως το 2029 και τότε πιθανότατα θα αποφασιστεί η αύξηση στις ηλικίες συνταξιοδότησης, η οποία θα εφαρμοστεί από 1/1/2030.

Το «φρένο» στις αλλαγές των ορίων ηλικίας ευνοεί τους σημερινούς 57άρηδες και 58άρηδες καθώς ως το 2030 που θα εξεταστούν εκ νέου τα όρια ηλικίας θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και εφόσον έχουν 40 έτη ασφάλισης θα έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

Αντιθέτως οι ασφαλισμένοι που σήμερα είναι 50 έως 55 ετών δεν θα έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ως το 2030 που κατά τα φαινόμενα θα αυξηθούν οι ηλικίες συνταξιοδότησης και άρα δεν θα γλυτώσουν την αναπροσαρμογή των ορίων.

Αναβολή λόγω εκλογών

Δεδομένου ότι το 2027 είναι μια χρονιά εκλογών, η κυβέρνηση φαίνεται ότι στάθμισε το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται μια απόφαση να αυξήσει τα όρια ηλικίας έστω και κατά ένα εξάμηνο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως αυτό θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εκλογικό της σώμα και δημοσκοπικές απώλειες.

Επιπλέον η ανησυχία για περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας τροφοδοτεί ένα «κύμα» μαζικής εξόδου από την αγορά εργασίας, επιβαρύνοντας τον ΕΦΚΑ με επιπλέον συνταξιοδοτική δαπάνη. Είναι χαρακτηριστικό πως την τελευταία τετραετία (2021-2024) πάνω από 810.000 ασφαλισμένοι έχουν αποχωρήσει από Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υπό τον φόβο δυσμενέστερων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στο μέλλον.

Για τους λόγους αυτούς αποφάσισε να μεταθέσει για το μέλλον την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 που ψηφίστηκε το 2010 και συνέδεσε το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ο νόμος προέβλεπε την αναπροσαρμογή των ορίων κάθε τρία χρόνια από το 2021 και μετά.

Η πρώτη αναπροσαρμογή για το 2021 δεν εφαρμόστηκε λόγω της πανδημίας και των πολλών θανάτων που σημειώθηκαν εκείνη την περίοδο, ενώ η δεύτερη του 2024 δεν επηρέασε τα όρια. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να σημειωθεί και το 2027, καθώς όπως δείχνουν οι πρόδρομοι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ, το προσδόκιμο ζωής, που υποχώρησε κατά την πανδημία, δεν έχει ανακάμψει ακόμη ώστε να δικαιολογεί επανεξέταση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Υπενθυμίζεται πως η σύνδεση του προσδόκιμου ζωής με την ηλικία συνταξιοδότησης λειτουργεί ως «αποσυμπιεστής» για να μην υπάρξει έκρηξη του ασφαλιστικού στο μέλλον λόγω της αύξησης των δαπανών για συντάξεις. Όσο οι Έλληνες ασφαλισμένοι θα ζουν περισσότερα χρόνια και η αναλογία τους στον γενικό πληθυσμό θα αυξάνεται (έως το 2050 το 40% του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών), τόσο θα επεκτείνεται ο εργασιακός βίος μέσω της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οι τρεις δημογραφικοί δείκτες που θα κρίνουν το αν και κατά πόσο θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας είναι οι εξής: