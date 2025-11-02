Career tips: Οι 5 κινήσεις που μπορούν να απογειώσουν την επαγγελματική σου πορεία

Έρευνα του Resume Now δείχνει ότι το 60% των εργαζομένων έμεινε σε μια θέση περισσότερο απ’ όσο ήθελε. Από όσους πίστευαν ότι μια αλλαγή καριέρας θα τους έκανε πιο ευτυχισμένους, μόνο το 13% τόλμησε τελικά να την κάνει.

Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να επιλέγεις τον ασφαλή δρόμο παρά να ρισκάρεις, ειδικά όταν πρόκειται για τη σταδιοδρομία σου. Ο φόβος για το άγνωστο, την απόρριψη ή την αποτυχία μπορεί να σε κάνει να παραμένεις στην ίδια θέση και να αισθάνεσαι ικανοποιημένος/η με την υπάρχουσα κατάσταση.

Όμως, το να μην παίρνεις ρίσκα μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνο απ’ όσο νομίζεις. Έρευνα του Resume Now δείχνει ότι το 60% των εργαζομένων έμεινε σε μια θέση περισσότερο απ’ όσο ήθελε. Από όσους πίστευαν ότι μια αλλαγή καριέρας θα τους έκανε πιο ευτυχισμένους, μόνο το 13% τόλμησε τελικά να την κάνει.

Αν θέλεις να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι προσωπικά και επαγγελματικά, δες παρακάτω μερικές τολμηρές κινήσεις που μπορεί να σου αποδώσουν στο μέλλον.

1. Ανάλαβε μια εργασία εκτός του τομέα σου

Ιδανικά, εργάζεσαι σε αντικείμενο όπου έχεις λάβει σχετική εκπαίδευση ή εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξουν στιγμές που θα χρειαστεί να δοκιμάσεις κάτι νέο και να μάθεις στην πορεία.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να καλύψεις προσωρινά έναν συνάδελφο που διαχειρίζεται πελάτες, ή να βοηθήσεις σε ένα έργο που απαιτεί δεξιότητες όπως γραφιστική, σύνταξη αναφορών ή αντιμετώπιση παραπόνων.

Αναλαμβάνοντας τέτοιες προκλήσεις, όχι μόνο στηρίζεις την ομάδα σου, αλλά δείχνεις ευελιξία, επαγγελματισμό και διάθεση για ανάπτυξη. Και το σημαντικότερο, μπορεί να ανακαλύψεις νέες ικανότητες και ενδιαφέροντα που θα ανοίξουν νέους επαγγελματικούς δρόμους.

2. Μάθε νέες, περιζήτητες δεξιότητες

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων είναι πάντα μια επένδυση. Ακόμα καλύτερα, εστίασε σε δεξιότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η κυβερνοασφάλεια ή το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, η απασχόληση προγραμματιστών λογισμικού, οικονομικών συμβούλων και αρχιτεκτόνων βάσεων δεδομένων (database architects) αναμένεται να αυξηθεί έως και 18% την περίοδο 2023–2033. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν πόσο σημαντικές γίνονται πλέον οι ψηφιακές δεξιότητες σε κάθε κλάδο.

Αν διαθέτεις 30–60 λεπτά ελεύθερου χρόνου, αξιοποίησε τα με τρόπο δημιουργικό: διάβασε βιβλία, άκου podcasts ή παρακολούθησε δωρεάν online μαθήματα. Έτσι θα χτίσεις γνώσεις που θα «θωρακίσουν» την καριέρα σου για το μέλλον.

3. Επανεκτίμησε μια θέση με διαφορετικές οικονομικές απολαβές

Η αποδοχή μιας νέας θέσης που ενδέχεται να συνοδεύεται από διαφορετικό (όχι απαραίτητα υψηλότερο) επίπεδο αποδοχών μπορεί να φαίνεται αρχικά δύσκολη απόφαση. Ωστόσο, κάποιες φορές αξίζει να αξιολογήσεις την προοπτική της συνολικά, πέρα από τον μισθό.

Αν η θέση προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, εκπαίδευσης, καλύτερης ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής ή ένα αντικείμενο που σε εμπνέει περισσότερο, τότε ίσως αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

Πολλοί επαγγελματίες που έκαναν μια τέτοια επιλογή απέκτησαν νέες δεξιότητες, διεύρυναν το δίκτυό τους και απέκτησαν βαθύτερη κατανόηση της αγοράς, κάτι που τους οδήγησε αργότερα σε καλύτερες ευκαιρίες.

Η απόφαση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και στρατηγική. Μπορεί να μην αποδώσει άμεσα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μελλοντική σου πορεία.

4. Εξέτασε το ενδεχόμενο επαγγελματικής εμπειρίας στο εξωτερικό

Η εργασία στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική εμπειρία ζωής και καριέρας, εφόσον γίνει με προσεκτική προετοιμασία.

Δεν είναι εύκολο βήμα, απαιτεί οργάνωση, ψυχολογική ετοιμότητα και ξεκάθαρη στόχευση. Όμως, μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες: διαφορετικούς τρόπους εργασίας, διεθνή δικτύωση και μια πιο σφαιρική αντίληψη της αγοράς.

Ακόμη κι αν δεν σκοπεύεις να μεταναστεύσεις μόνιμα, η διεθνής εμπειρία, είτε μέσω τηλεργασίας, είτε μέσω συνεργασιών με ξένες εταιρείες, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το βιογραφικό και την αυτοπεποίθηση σου.

Πριν κάνεις το βήμα, μελέτησε προσεκτικά τις συνθήκες: κόστος ζωής, ζήτηση για τις δεξιότητές σου και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει η εκάστοτε αγορά.

5. Αφοσιώσου στη δική σου ιδέα

Αν έχεις ήδη αποκτήσει εμπειρία και ένα σταθερό επαγγελματικό υπόβαθρο, ίσως ήρθε η στιγμή να επενδύσεις σε κάτι δικό σου. Δημιούργησε μια επιχείρηση που βασίζεται στις δεξιότητές σου και σε αυτό που αγαπάς.

Πολλοί επαγγελματίες αξιοποίησαν την εμπειρία τους για να βοηθήσουν άλλους να εξελιχθούν. Παρότι η επιχειρηματικότητα συνοδεύεται από αβεβαιότητες, μπορεί να σου χαρίσει ανεξαρτησία, δημιουργικότητα και ουσιαστική επαγγελματική ικανοποίηση.

Κάθε επαγγελματική κίνηση συνοδεύεται από ρίσκο, αλλά μπορεί να φέρει και θετικά, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Κάνε αυτό το τολμηρό βήμα τώρα. Μπορείς να τα καταφέρεις