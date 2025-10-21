ΔΥΠΑ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα κατάρτισης στις γυψοσανίδες στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Ξεκινάει σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με αντικείμενο «Τεχνίτης Γυψοσανίδας και Ελαιοχρωματισμών», στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 250 ωρών, απευθύνεται σε 20 κρατούμενους και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λαμίας της ΔΥΠΑ. Εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής επανένταξης για άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εργαστούν ως τεχνίτες γυψοσανίδας και ελαιοχρωματισμών. Θα είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά, να κατασκευάζουν γυψοσανίδες, να προετοιμάζουν επιφάνειες για ελαιοχρωματισμό, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν κατασκευές οροφών και τοιχωμάτων, εφαρμόζοντας παράλληλα τις βασικές αρχές υγιεινής, ασφάλειας και επαγγελματικής δεοντολογίας.

«Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να θέτει σε προτεραιότητα το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε κρατούμενους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης και την στήριξή τους σε ένα νέο, δημιουργικό ξεκίνημα μετά την αποφυλάκισή τους» καταλήγει η ανακοίνωση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis