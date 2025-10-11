Χαμηλοί μισθοί και οικονομική ανασφάλεια «σπρώχνουν» τους Έλληνες στην υπερεργασία

Πάνω από ένας στους πέντε Έλληνες εργαζόμενους (20,9%) ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε περισσότερα από 45 ώρες την εβδομάδα αθροιστικά, στην κύρια και τη δεύτερη απασχόλησή του.

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι χαμηλές αμοιβές ωθούν όλο και περισσότερους Έλληνες εργαζόμενους στην υπερεργασία. Οι εργαζόμενοι προτιμούν να δουλέψουν επιπλέον ώρες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους, ενώ οι αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να εξαντλήσουν τους ίδιους ανθρώπινους πόρους.

Όπως προκύπτει και από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες εργαζόμενοι κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, στο β' τρίμηνο του 2025, πάνω από ένας στους πέντε Ελληνες εργαζόμενους (20,9%) ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκε περισσότερα από 45 ώρες την εβδομάδα αθροιστικά, στην κύρια και τη δεύτερη απασχόλησή του.

Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,8%) και μακράν το υψηλότερο, ακολουθούμενο από αυτό των εργαζόμενων στην Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Στον αντίποδα τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζει η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%).

«Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα» δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, αποτυπώνοντας το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: πολλές ώρες εργασίας, με μικρή απόδοση. Όσο για τις αποδοχές, υπενθύμισε πως ο βιομηχανικός τομέας έχει ήδη αυξήσει μισθούς κατά 35% πάνω από τον μέσο όρο – μια διακριτική απάντηση στο περσινό κάλεσμα του πρωθυπουργού για «γενναίες αυξήσεις».

Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας κατέγραψε αλματώδη αύξηση των υπερωριών στον τουρισμό (κατά 681%) και στην εστίαση (κατά 180%) με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου.

Για το 2025 οι δηλωμένες υπερωρίες έφτασαν τα 4 εκατ. ώρες, αυξημένες κατά 1,8 εκατ. σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Παρά το αυξημένο ωράριο ο Έλληνας εργαζόμενος δεν λαμβάνει υψηλότερες αμοιβές, γι’ αυτό και η χώρα μας παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. στους μέσους ετήσιους μισθούς.

Οι μέσες πραγματικές αποδοχές των μισθωτών στην Ελλάδα έχουν σημειώσει συνολική μείωση της τάξης του 32,8% την περίοδο 2009-2024. Μόνο το 2024 η εξέλιξη των μέσων μισθών και των ημερομισθίων στην Ελλάδα βρίσκεται στο 67,2, όταν υπολογίζεται στο 106,6 στην υπόλοιπη Ε.Ε., άρα καταγράφεται διαφορά 39,4 μονάδων.

Υποχωρεί η part time εργασία

Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει επίσης ότι είναι λίγοι οι Ελληνες, σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Ειδικότερα, μόνο το 6,1% εργαζόταν έως 19 ώρες την εβδομάδα στο β' τρίμηνο φέτος έναντι 16,9% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης σημειώνεται στην Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%), ενώ το χαμηλότερο στη Ρουμανία (3,5%) και τη Βουλγαρία (4,6%).

Πάνω από 7 στους 10 απασχολούμενους στην ΕΕ (72%) εργάζονται από 20 έως 44 ώρες την εβδομάδα, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στη Βουλγαρία (90,6%) και τη Λετονία (86,9%).