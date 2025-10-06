ΔΥΠΑ: Ξεκινά σήμερα πρόγραμμα κατάρτισης στην πληροφορική για τα μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου

Το πρόγραμμα «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής, το οποίο θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λάρισας της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Μέσα από την κατάρτιση, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν ικανότητες στη χρήση εργαλείων γραφείου, στην αξιοποίηση του διαδικτύου, στην οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων με σύγχρονα μέσα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχή τεχνολογική προσαρμογή.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ, απευθύνεται σε 35 εργαζόμενους–μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών Βόλου. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, παρέχοντας ευελιξία στη μάθηση και πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

Η ΔΥΠΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων (upskilling), αλλά και στην επανειδίκευση (reskilling) του εργατικού δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχος αυτών των δράσεων είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λάρισας της ΔΥΠΑ.

