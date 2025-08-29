Σαρωτικοί έλεγχοι στις ψηφιακές πλατφόρμες. Διασταυρώσεις σε αγοραπωλησίες, τραπεζικές κινήσεις, φορολογικές δηλώσεις μέχρι παραδόσεις από κούριερ.

Στο «σκάνερ» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, στις ψηφιακές πλατφόρμες όπου καθημερινά καταγράφονται χιλιάδες συναλλαγές. Στόχος είναι ο εντοπισμός των «αόρατων» πωλήσεων που μένουν εκτός myDATA και δεν αφήνουν ίχνη στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ειδική ομάδα φορολογικών ελεγκτών έχει αναλάβει να σκανάρει τις ψηφιακές πλατφόρμες, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Με τη βοήθεια των νέων συστημάτων, οι ελεγκτές σαρώνουν δεδομένα συναλλαγών και τα συγκρίνουν με όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι έξυπνοι αλγόριθμοι

Η νέα γενιά ελέγχων βασίζεται σε αλγόριθμους που παρακολουθούν αγοραπωλησίες, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, τζίρους και εισοδήματα, ακόμη και τα παραστατικά παραδόσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αποκρύπτουν συναλλαγές και δεν κόβουν αποδείξεις. Οι έλεγχοι δείχνουν ότι, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να ξεγλιστρούν.

Από τους ελέγχους που έχει «τρέξει» ο φοροελεγκτικός μηχανισμός εντοπίστηκαν περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής όπως:

Ατομική επιχείρηση με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ιματισμού, κατά τα έτη 2018-2022, δεν εξέδωσε απροσδιόριστο πλήθος φορολογικών στοιχείων αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.133.100 ευρώ.

Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο φωτιστικών μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2019-2023, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 8.107 φορολογικά στοιχεία για πωλήσεις εκτός Ε.Ε., αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.791.500 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, κατά τα έτη 2018-2020, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 4.256.700 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.021.600 ευρώ.

Τσουχτερά πρόστιμα

Ο νόμος δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Όσες πλατφόρμες αρνούνται να συνεργαστούν με την ΑΑΔΕ κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 500.000 ευρώ, αλλά και με αναστολή λειτουργίας. Οι χρήστες που δεν δηλώνουν τα στοιχεία τους θα βλέπουν τον λογαριασμό τους να «παγώνει» και τις πληρωμές τους να παρακρατούνται από την Εφορία.

Η λογική είναι σαφής: Η ψηφιακή οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί σε «γκρίζες ζώνες». Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να έχουν τα ίδια φορολογικά βάρη και υποχρεώσεις με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η στρατηγική της ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται στα σύνορα. Προβλέπονται κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών–μελών, ώστε να ελεγχθούν περιπτώσεις διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Πλέον, όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες –είτε δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε εκτός– υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των χρηστών τους.