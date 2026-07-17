Αρχές Σεπτεμβρίου οι αποφάσεις Motor Oil - AKTOR για το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται Motor Oil και AKTOR για την δημιουργία του νέου FSRU στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι αποφάσεις. «Ατού» οι συμφωνίες προμήθειας της ATLANTIC.

Την πεποίθηση ότι θα καταλήξουν «επιτυχώς» οι εν εξελίξει συζητήσεις των Ομίλων Motor Oil και AKTOR για την ανάπτυξη ενός δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού αεριοποίησης LNG στους Αγίους Θεοδώρους εξέφρασε εχθές ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο ίδιος, οι δύο πλευρές έχουν εισέλθει στο στάδιο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων επί του θέματος με την συνολική εκτίμηση να είναι ότι οι συζητήσεις προχωρούν σε καλό κλίμα και αναμένεται μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις. Η απόφαση του Ομίλου AKTOR να προχωρήσει στην απόκτηση του 50% της Dioriga Gas ακολούθησε του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στην Motor Oil και την Mercuria Energy, με τις δύο συμφωνίες να «αναβιώνουν» την προοπτική το εν λόγω project να αποτελέσει τον δεύτερο πλωτό τερματικό σταθμό αεριοποίησης LNG στην Ελλάδα, παίρνοντας θέση πλάι στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και το έτερο FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στα επενδυτικά σχέδια της Motor Oil χωρίς ωστόσο η τελευταία να είχε προχωρήσει στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, πράγμα που η εταιρεία συναρτούσε διαχρονικά με την πορεία της αγοράς και την ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με το φυσικό αέριο, δεδομένου ότι η Ευρώπη έχει στραφεί στα «πράσινα», παύοντας τις χρηματοδοτήσεις σε έργα ορυκτών καυσίμων, γεγονός που καθιστά πολλαπλάσια δύσκολο να προχωρήσουν τέτοιου είδους έργα.

Συμπληρωματικά Dioriga Gas και Κάθετος Διάδρομος

Σημειώνεται ότι ο «αστερίσκος» της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης παραμένει με την διαφορά ωστόσο να αποτελεί τόσο η επείγουσα ανάγκη της Ευρώπης για εναλλακτικές έναντι του ρωσικού αερίου οδεύσεις όσο και συνακόλουθα η ανάδειξη της Ελλάδας σε πύλη εισόδου αμερικανικού LNG για την Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη.

Σε αυτή την βάση, η προοπτική ανάπτυξης του Dioriga Gas «εγγράφεται» οργανικά στο ευρύτερο σχέδιο του Κάθετου Διαδρόμου με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρο Εξάρχου να επισημαίνει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ότι κατά την άποψή του χρειάζεται η περιοχή ένα δεύτερο FSRU που δεν υπάρχει λόγος να αναπτυχθεί, τουλάχιστον εκ μέρους του ομίλου, σε χώρες «μη φιλικά προσκείμενες» με την Ελλάδα, όπως είναι η Τουρκία ή η Αλβανία.

Τα σχέδια του Ομίλου AKTOR εστιάζουν στην Ελλάδα με την συμφωνία με την Motor Oil να αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα που μένει να αποδειχθεί πως θα εξελιχθεί και αν η δυνατότητα θα φτάσει να αποτελέσει πραγματικότητα με την δημιουργία του FSRU στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Στα 350 εκατ. το κόστος για το FSRU

Η αναγκαία επενδυτική δαπάνη εκτιμάται, όπως ανέφερε ο ίδιος, περί τα 350 εκατ. ευρώ πράγμα που ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί με την κατάρτιση του σχετικού business plan μιας και ακόμη οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές διεξάγονται περισσότερο σε στρατηγικό επίπεδο, μη έχοντας ακόμη μπει στις λεπτομέρειες του project, ώστε να απαντήσουν με ακρίβεια στα οικονομικά «μεγέθη» που με την σειρά τους διαμορφώνονται διαφορετικά αν επιλεγεί η λύση της μίσθωσης ενός καραβιού ή η αγορά αυτού.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος AKTOR, όπως αναφέρεται στο νέο business plan που παρουσίασε πριν λίγο διάστημα, προτίθεται να διαθέσει ένα ποσό της τάξης των 200 εκατ. ευρώ για ένα πλωτό τέρμιναλ με την Διοίκηση τότε να κάνει λόγο για «κοινοπραξία με στρατηγικό εταίρο για το FSRU που θα στηρίξει την μείωση του κινδύνου του project».

Ανεξάρτητο το trading LNG από τα σχέδια για FSRU

Η απόφαση του Ομίλου να δραστηριοποιηθεί ευρύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα του LNG έρχεται σε συνέχεια των δράσεων που έχει αναπτύξει στο κομμάτι του trading, φτάνοντας σήμερα, μέσω της ATLANTIC SEE LNG, της κοινοπραξίας με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, να διαπραγματεύεται οριστικές συμφωνίες προμήθειας συνολικού ύψους 4,5 bcm στο έδαφος σχετικών Μνημονίων Κατανόησης που έχουν υπογραφεί.

Οι εν λόγω ποσότητες διαμοιράζονται σε 1 bcm στην Αλβανία, 0,5 bcm στη Βοσνία και τις υπόλοιπες σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουκρανία με σκοπό την περαιτέρω μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου μέχρι το τέλος του χρόνου τόσο σε όγκους όσο και με δεσμευτικές συμφωνίες. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι δύο δραστηριότητες -το trading LNG μέσω της ATLANTIC και η δημιουργία του FSRU σε σύμπραξη AKTOR και Motor Oil - παραμένουν ανεξάρτητες μεταξύ τους με τις όποιες «συνέργειες» να επαφίενται στους όρους της αγοράς.

Με άλλα λόγια, η ATLANTIC SEE LNG δεν δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους για την εκφόρτωση των φορτίων LNG που θα φέρνει με τον σχεδιασμό του FSRU αντίστοιχα να μην περιορίζεται στην εξυπηρέτηση της ATLANTIC αλλά να αναζητά ευρύτερα traders που θα επιθυμούν να κάνουν χρήση της υποδομής, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Mercuria Energy που πρόσφατα, όπως προαναφέρθηκε, υπέγραψε MoU με την Motor Oil.

Η «ταυτότητα» του έργου

Το FSRU της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, στην περιοχή του διυλιστηρίου της Motor Oil, θεωρείται από κύκλους της αγοράς ένα από τα πλέον ώριμα έργα της κατηγορίας του στην Ελλάδα, καθώς έχει εξασφαλίσει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και μελετών. Η μονάδα προβλέπεται να προσθέσει αποθηκευτική δυναμικότητα LNG 170.000 έως 210.000 κυβικών μέτρων, ενώ η μέγιστη αδειοδοτημένη δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο εθνικό σύστημα εκτιμάται στα 4,3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.