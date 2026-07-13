Ταρνανίδου: Σύγχρονα «εργαλεία» για μια αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη αγορά ενέργειας

Η ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοοικονομικών και κανονιστικών εργαλείων για τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης αγοράς ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης της Χριστίνας Ταρνανίδου.

Η ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοοικονομικών και κανονιστικών εργαλείων για τη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης αγοράς ενέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης της Χριστίνας Ταρνανίδου στο 30th Annual Roundtable του Economist.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Senior Partner της Sardelas Petsa Law Firm, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Re-invigorating the Green Transition through Innovation, Flexibility and Inclusiveness», μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και τον πρώην Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Frans Timmermans, μεταξύ άλλων, και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας, των ενεργειακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και της κανονιστικής ωριμότητας στην επιτυχή υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης μετάβασης.

Με αφορμή την πολυετή επαγγελματική της εμπειρία στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου και στη νομική υποστήριξη ενεργειακών έργων και συναλλαγών, η κα Ταρνανίδου στην τοποθέτησή της υπογράμμισε ότι η ορθή νομική καθοδήγηση αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων κανονιστικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έννοια της «εργαλειοποίησης» των ενεργειακών αγορών, έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ενεργειακή αγορά, ενώ επισήμανε ότι η αποτελεσματική λειτουργία τους προϋποθέτει την αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων, κανονιστικών μηχανισμών και υποδομών, οι οποίοι διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα και την ορθή διαχείριση των κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι ευρωπαϊκές αγορές διαθέτουν πλέον την απαραίτητη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες των συμμετεχόντων με μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια.

Εστίασε ιδίως:

στα προϊόντα χονδρικής των οργανωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύζευξης αγορών (EU Market Coupling),

στις προηγμένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και εκκαθάρισης συναλλαγών (EU Clearing Regulations), που ενισχύουν την ασφάλεια των αγορών και περιορίζουν τους συστημικούς κινδύνους,

στα χρηματοοικονομικά προϊόντα των οργανωμένων και εξωχρηματιστηριακών (OTC) αγορών, τα οποία παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιστάθμισης των κινδύνων τους, (EU Markets in Financial Instruments Regulations)

καθώς και στις σύγχρονες μορφές Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power Purchase Agreements – PPAs), οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, την επενδυτική ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η κα Ταρνανίδου υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά έχει επιτύχει υψηλό βαθμό ρυθμιστικής σύγκλισης και εποπτικής ωριμότητας, μέσα από τη στενή συνεργασία των ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών, όπως η ACER, η ESMA, η ΡΑΑΕΥ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τόνισε, ωστόσο, ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προϋποθέτει υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, εξειδίκευσης και υπεύθυνης στάσης από όλους τους συμμετέχοντες.

Σχετικά με την πρόσφατη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) από το Euronext και τις πιθανές επιπτώσεις της στην ελληνική αγορά ενέργειας, η κα Ταρνανίδου επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται εύλογα να επηρεάσει και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (HEnEx), δεδομένης της έμμεσης συμμετοχής του Euronext στην ιδιοκτησιακή του δομή.

Σύμφωνα με την κα Ταρνανίδου, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης διατήρηση της συμβατότητας με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επεσήμανε, η ελληνική ενεργειακή αγορά έχει ήδη υιοθετήσει το σύνολο των βασικών ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαθέτει υψηλό βαθμό εναρμόνισης με τις αντίστοιχες αγορές της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οργανωμένες ενεργειακές αγορές. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική αγορά, όπως η πλατφόρμα PPA Platform του HEnEx, η ανάπτυξη εναλλακτικών ρόλων συμμετοχής και η δυνατότητα συμμετοχής τόσο εκκαθαριστικών όσο και μη εκκαθαριστικών μελών, με την υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος.

Ως Χρυσός Χορηγός του 30th Annual Roundtable του Economist, η Sardelas Petsa Law Firm συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας με εξειδικευμένη νομική γνώση και διεθνή εμπειρία στη διαμόρφωση λύσεων για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

