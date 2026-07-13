Παπασταύρου: «Η διαχείριση των υδάτων είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών»

O κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι συζητήθηκαν τα έργα που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση στη Μακεδονία για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Τα έργα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η επικείμενη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτων και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τη Μακεδονία και τη Θράκη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχαν στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με τον υφυπουργό Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την επικείμενη μεταρρύθμιση για τα ύδατα ως κομβικής σημασίας για τη χώρα. «Συζητήσαμε για τη σημαντική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτων που προχωράει η κυβέρνηση. Είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η χώρα μας έχει 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης των υδάτων. Αυτό οδηγεί σε κατασπατάληση, σε κατακερματισμό, οδηγεί σε παλαιά δίκτυα και είναι ευθύνη της πολιτείας να προχωρήσει σε μία ολιστική διαχείριση του νερού με στόχο ένα: την απρόσκοπτη, προσιτή και ασφαλή πρόσβαση όλων των πολιτών στο δημόσιο αγαθό, το πολύτιμο δημόσιο αγαθό του νερού».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι συζητήθηκαν τα έργα που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση στη Μακεδονία -στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, υπογράμμισε τη στενή συνεργασία με τον κ. Παπασταύρου και με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σημείωσε: «Ενημέρωσα τον κύριο Παπασταύρου για τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις δράσεις που, με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε αναλάβει με έναν και μόνο σκοπό: να ανεβάσουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη πιο ψηλά».

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη βαλκανική περιοδεία εξωστρέφειας, στις πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και στον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του νέου νομοσχεδίου για τα ύδατα, λέγοντας: «Οι λύσεις που έρχεται να δώσει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσουν άμεσα αποτελέσματα και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία, κατά τους θερινούς μήνες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ