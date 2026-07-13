Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανικά drones έπληξαν ακόμα 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανικά drones έπληξαν ακόμα 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε σήμερα ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει σε 105 τον συνολικό αριθμό σκαφών που επλήγησαν τις τελευταίες οκτώ ημέρες, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπρόβντι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η ναυσιπλοΐα στην Αζοφική Θάλασσα, τη θαλάσσια οδό για το ένα τέταρτο των εξαγωγών σίτου της Ρωσίας, συνέχιζε σήμερα να τελεί υπό περιορισμούς για λόγους ασφαλείας, ύστερα από τις ουκρανικές επιθέσεις σε τάνκερ στην περιοχή, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters.

Μία πηγή δήλωσε ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να πλεύσουν ελεύθερα στην Αζοφική Θάλασσα, αλλά δεν μπορούν να εισέλθουν ούτε να εξέλθουν από εκεί μέσω του Στενού Κερτς και του διαύλου Αζόφ-Ντον, που συνδέει τον ποταμό Ντον με την Αζοφική Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι συγχωνεύσεις της Πειραιώς - Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Η ήπια προσέγγιση για τα καύσιμα

Κομισιόν: Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έφερε αποτελέσματα - Εξαρτημένοι οι Έλληνες από τον λογιστή τους

Το μέτρημα των «εκλογολόγων» της Ν.Δ. - Eμμένει στη 13η σύνταξη το ΠΑΣΟΚ - Φαβορί η Ρένα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Drone
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider