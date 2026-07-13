«Όχι» από AkzoNobel στα 7,5 δισ. ευρώ της Nippon Paint για τον κλάδο διακοσμητικών χρωμάτων

Η AkzoNobel και η Axalta πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις μετόχων για να ψηφίσουν για τη συγχώνευση της Axalta στις 5 Αυγούστου.

Τελευταία ενημέρωση 13:40

«Άκυρο» στην προσφορά 7,5 δισ. ευρώ της Nippon Paint για εξαγορά την επιχείρηση διακοσμητικών χρωμάτων της έριξε το ΔΣ της AkzoNobel. Σύμφωνα με το Bloomberg, η AkzoNobel ξεκαθάρισε ότι το διοικητικό της συμβούλιο εξακολουθεί να προτείνει τη συγχώνευση με την Axalta και ότι η προσφορά της Nippon Paint υποτιμά σημαντικά την επιχείρηση διακοσμητικών χρωμάτων της.

Η συγχώνευση με την Axalta θα φέρει εξοικονόμηση κόστους 600 εκατ. δολαρίων και θα επιτρέψει στη συνδυασμένη οντότητα να επικεντρωθεί περισσότερο στις επιστρώσεις, οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές σε μια ύφεση των καταναλωτών από τα διακοσμητικά χρώματα, δημιουργώντας έναν κολοσσό 25 δισ. ευρώ, όπως υπογράμμισε ο CEΟ, Γκρεγκ Που-Γκιγιώμ.

Η AkzoNobel και η Axalta πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις μετόχων για να ψηφίσουν για τη συγχώνευση στις 5 Αυγούστου. Η AkzoNobel, η οποία κατασκευάζει την επωνυμία χρωμάτων Dulux, απέρριψε την προηγούμενη προσφορά των Nippon Paint και Sherwin-Williams τον Μάιο για συνολική εξαγορά έναντι 12,5 δισ. ευρώ, προχωρώντας με το σχέδιό της να συγχωνευθεί με την αμερικανική εταιρεία επιστρώσεων Axalta.

Η προσφορά από την ιαπωνική Nippon αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια εκτροπής της δυνητικής συμφωνίας με την Axalta, καθώς η παγκόσμια βιομηχανία χρωμάτων υφίσταται ένα κύμα συγχωνεύσεων σε ένα πλαίσιο υποτονικής ζήτησης και αυξανόμενου κόστους υλικών. Οι κατασκευαστές χρωμάτων επιδιώκουν συγχωνεύσεις για να εξοικονομήσουν χρήματα εν μέσω αυξανόμενου κόστους, έντονου ανταγωνισμού και αβεβαιότητας που πυροδοτήθηκε από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα.