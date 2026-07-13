Παρίσι: Συνάντηση 37 κρατών για «στρατηγική αφύπνιση» και βοήθεια στην Ουκρανία - Παρών και ο Μητσοτάκης

Στη σύνοδο θα βρεθεί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Με βασικό στόχο τη «στρατηγική αφύπνιση» της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, συνάντηση 37 κρατών, όπου την Ελλάδα εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «παρών» στη σύνοδο θα δώσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανέφεραν διπλωματικοί κύκλοι της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα Ouest-France, η σύνοδος αυτή, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ουκρανικό, έχει τριπλό στόχο: την υποστήριξη προς την Ουκρανία, «ιδιαίτερα όσον αφορά την αεράμυνα» κατά των ρωσικών βομβαρδισμών· την αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα με «ένα 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων· την «προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας που θα είναι απαραίτητες για την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω επιθετικότητας». Οι ηγέτες θα επικεντρωθούν επίσης στη συνεργασία στην «αεροάμυνα και την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτημένης παραγωγής όπλων στην Ουκρανία, ανέφεραν κύκλοι του Ελιζέ.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές αναφερόμενες εξάλλου στη σημερινή σύνοδο έκαναν λόγο για μια «πολύ ισχυρή στιγμή διατλαντικής σύγκλισης και ενότητας» αλλά και για μια «πιο ευνοϊκή δυναμική επί του εδάφους για την Ουκρανία». Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε τον τελευταίο καιρό αξιοσημείωτη προθυμία να υποστηρίξει την Ουκρανία, τόσο στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν τον Ιούνιο, όσο και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα στην Άγκυρα.

Οι εργασίες της σημερινής συνόδου θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο των Απομάχων (γαλλικά: Hôtel des Invalides), που είναι ένα συγκρότημα κτιρίων στο κέντρο του Παρισιού, του οποίου η ανέγερση ξεκίνησε από τον Λουδοβίκο 14ο, με σκοπό να λειτουργήσει σαν νοσοκομείο και οικοτροφείο για τους ανάπηρους παλαίμαχους του Γαλλικού Στρατού. Η σημερινή ημέρα αναμένεται να κλείσει με επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Τέλος, αύριο, ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, η γαλλική πλευρά θέλοντας να τονίσει το μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας έχει προσκαλέσει 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress