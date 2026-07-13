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«Παράθυρο» για 50.000 επιπλέον απολύσεις από Volkswagen

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«Παράθυρο» για 50.000 επιπλέον απολύσεις από Volkswagen
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Ουσιαστικά, πρόκειται για επιβεβαίωση προηγούμενων ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας από την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας.

Παράθυρο για 50.000 επιπλέον απολύσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανταγωνιστικότητα των αντιπάλων της, άφησε ανοιχτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen. Ουσιαστικά, πρόκειται για επιβεβαίωση προηγούμενων ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας από την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας.

Ο Όλιβερ Μπλουμ αγωνίζεται να βελτιστοποιήσει τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, της οποίας τα κέρδη έχουν μειωθεί καθώς αντιμετωπίζει πολλά δισ. ευρώ σε δασμολογικά κόστη, σκληρό ανταγωνισμό στην Κίνα και πιέσεις στο γερμανικό δίκτυο παραγωγής της για να γίνει πιο αποτελεσματική.

Αφού έχει ήδη «κλειδώσει» 50.000 απολύσεις σε ολόκληρο τον όμιλο, συμπεριλαμβανομένης της Porsche και της Audi, η εταιρεία πρέπει να εργαστεί για την περαιτέρω μείωση του κόστους, που ισοδυναμεί με μια «θεωρητική αφαίρεση» άλλων 50.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε σε όλες τα brands, τις εταιρείες και τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Πόσες προσαρμογές είναι πραγματικά απαραίτητες και εφικτές και πόσες μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε ο CEO.

Yπενθυμίζεται πως υπήρξαν έντονες εκκλήσεις εργαζομένων προς τη διοίκηση να εξηγήσει τα σχέδια αναδιάρθρωσής της που περιλαμβάνουν περικοπές θέσεων εργασίας και το πιθανό κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων.

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Απόλυση
Περικοπές θέσεων εργασίας
Εργαζόμενοι
Αυτοκίνητο
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