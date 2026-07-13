Μεγαλύτερη αμυντική startup στην Ευρώπη η Helsing - Αποτίμηση 18 δισ. δολαρίων

Ανταγωνίζεται μια σειρά από άλλες εταιρείες που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια απέναντι σε παραδοσιακούς προμηθευτές άμυνας για κυβερνητικές συμβάσεις.

Στα 18 δισ. δολάρια έφτασε η Helsing μετά από νέο γύρο χρηματοδότησης από επενδυτές, με επικεφαλής την Goldman Sachs Alternatives, εδραιώνοντας την ιδιότητά της ως η μεγαλύτερη startup στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη.

Η εταιρεία με έδρα το Μόναχο ολοκλήρωσε μια Series E financing ύψους 1,8 δισ. δολαρίων από μια σειρά επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Dragoneer Investment Group, Iconiq, του Canada Pension Plan Investment Board και της JP Morgan Chase. Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Lightspeed Venture Partners, General Catalyst και Plural.

«Η εταιρεία παραμένει κυρίως ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας, υπογραμμίζοντας τις βαθιές ρίζες της στην Ευρώπη», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της. Η Helsing έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ώθησε την Γηραιά Ήπειρο να δεσμεύσει τεράστια ποσά για τον επανεξοπλισμό της.

Ιδρυμένη το 2021, η νεοσύστατη εταιρεία με γραφεία στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις χώρες της Βαλτικής, άρχισε να παρέχει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για όπλα και έκτοτε έχει επεκταθεί στην παραγωγή drones, θαλάσσιων σκαφών και άλλων μηχανημάτων.

Ανταγωνίζεται μια σειρά από άλλες εταιρείες που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια απέναντι σε παραδοσιακούς προμηθευτές άμυνας για κυβερνητικές συμβάσεις.

Στη Γερμανία, η Helsing έλαβε κυβερνητική παραγγελία 270 εκατ. ευρώ για τα drones της νωρίτερα φέτος και μια ξεχωριστή σύμβαση 223 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πειραματικού λογισμικού μάχης.