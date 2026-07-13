Ο Ραφαέλε Φίτο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Φίτο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και τον θεσμικό διάλογο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο ως ειδικό αντιπρόσωπο της Επιτροπής για την Κύπρο. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ιδιότητα αυτή, θα συμβάλει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

«Ο διορισμός αυτός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου, με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Φίτο θα συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς και συνομιλητές, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να υποστηριχθεί η επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Φίτο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και τον θεσμικό διάλογο. Η εμπειρία αυτή θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διευκόλυνση της προόδου προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ