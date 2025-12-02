Πώς να μειώσεις τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς να αλλάξεις πάροχο

Αν έχεις θερμοσίφωνα / boiler ρύθμισε τον σωστά. Σωστή θερμοκρασία στο κλιματιστικό. Πρακτικές συμβουλές για οικιακούς χρήστες

Εδώ και καιρό, με τις πληθωριστικές πιέσεις να είναι εντονότατες και το εισόδημα να μην επαρκεί για να καλύψει βασικές ή διευρυμένες ανάγκες, οι καταναλωτές προσπαθούν να μειώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος είτε αλλάζοντας πάροχο είτε αλλάζοντας χρώμα τιμολογίου. Επί του πρακτέου βέβαια, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να μειωθεί η κατανάλωση και μάλιστα σε αισθητό ποσοστό. Παρακάτω ακολουθούν μερικές αποτελεσματικές κινήσεις

Αν έχεις θερμοσίφωνα/boiler ρύθμισε τον σωστά

Το boiler είναι από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές στο σπίτι, αν ωστόσο την λειτουργήσεις σωστά μπορείς να έχει εξοικονόμηση ρεύματος.

Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να το ανάβεις μόνο όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσεις. Παράλληλα βέβαια μπορείς να ρυθμίσεις και τον θερμοστάτη στους 50-55 °C ώστε και να έχεις άνεση για οικιακή χρήση και να μην υπερθερμαίνει το νερό, καταλήγοντας σε απώλειες αφού χρειάζεται και κρύο για να έρθει στην επιθυμητή ισορροπία. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ενεργειακής απόδοσης και τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών, χαμηλότερες θερμοκρασίες (50–55°C) μειώνει τις απώλειες.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η θερμοκρασία θα πρέπει να ανεβαίνει για 1 φορά τον μήνα στους 60 °C για 30-60 λεπτά για λόγους υγιεινής και προστασίας από την λεγιονέλλα καθώς η υψηλή θερμοκρασία είναι αυτή που απολυμαίνει την δεξαμενή. Σε σύγχρονα μηχανήματα αυτό γίνεται αυτόματα μια φορά τον μήνα (πολλά από αυτά διαθέτουν auto anti-legionella program), στα παλαιότερα ωστόσο η ρύθμιση θα πρέπει να γίνεται χειροκίνητα μία φορά τον μήνα, που απαιτεί μεν κόπο αλλά εξοικονομεί κόστος.

Σωστή θερμοκρασία στο κλιματιστικό

Αν το χρησιμοποιείς για θέρμανση ή ψύξη, η λάθος χρήση κάνει τεράστια διαφορά στην τσέπη σου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για οικιακούς καταναλωτές, στην περίπτωση της θέρμανσης οι βαθμοί θα πρέπει να είναι μεταξύ 20–21°C και σε αυτήν της ψύξης μεταξύ 26–27°C.

Εξίσου σημαντικό είναι να χρησιμοποιείς την λειτουργία «eco» όταν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γνωρίζεις ότι για κάθε έναν 1°C διαφορά, χρειάζεσαι 7%–10% περισσότερη κατανάλωση ενέργειας.

Άλλαξε τις παλιές λάμπες με LED

Οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους, αισθητά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με λαπμτήρες παλαιότερης τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει, με απλοϊκά λόγια, γιατί οι LED δεν «καίνε» την ενέργεια για να ζεστάνουν ένα νήμα, όπως για παράδειγμα οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλλά χρησιμοποιούν ημιαγωγούς που μετατρέπουν μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας σε φως.

Σύμφωνα με την Αμερικανική αρχή ενέργειας, U.S. Department of Energy, οι λαμπτήρες πυρακτώσεως μετατρέπουν περίπου το 90% της ενέργειας σε θερμότητα και <10% σε φως. Αντίστοιχα οι θερμικές απώλειες των LED περιορίζονται στο 20% -30%, άρα είναι πολύ πιο αποδοτικές.

Τι να κάνεις στο πλυντήριο ρούχων και πιάτων

Προσαρμογές μπορούν να γίνουν, ανά περιπτώσεις, και στην χρήση των πληντυρίων, για να εξοικονομήσεις ενέργεια. Για παράδειγμα μπορείς να χρησιμοποιείς προγράμματα στους 30°C ή 40 °C , χρησιμοποιώντας ενισχυμένα απορρυπαντικά.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Energy Efficiency in Laundry το 80–90% της ενέργειας ενός κύκλου πηγαίνει στη θέρμανση νερού. Άρα μια πλύση στους 30°C εξοικονομεί έως και 60% σε σχέση με μια αντίστοιχη στους 60°C.

Μία σχετική σύγκριση για το πληντύριο ρούχων (1.800–2.200W):

Κύκλος στους 40°C ≈ 0.5–0.8 kWh

Κύκλος στους 60°C ≈ 1.2–1.8 kWh

Εξίσου σημαντικό είναι να πραγματοποιείς μια πλύση με πλήρες φορτίο αλλά και να χρησιμοποιείς το eco mode τα οποία χάρη στην μεγαλύτερη διάρκεια θερμαίνουν πιο αργά το νερό άρα επιτυγχάνουν σύμφωνα με κατασκευαστές από 25% - 40% λιγότερη ενέργεια.

Αντίστοιχα στα πληντύρια πιάτων όπου η λειτουργία ECO μειώνει την θερμοκρασία νερού στο 45%-50% δαπανάται κατά 25%-35% λιγότερη ενέργεια.

Απέφυγε το stand by

Σύμφωνα με μελέτη του U.S. Department of Energy και άλλες μελέτες, όπως του Lawrence Berkeley National Laboratory οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής μπορεί να καταναλώνουν έως και το 10% του λογαριασμού.

Να σημειώσουμε ότι λειτουργία «standby» θεωρείται:

Το «ψυχρό standby» ήτοι μια συσκευή κλειστή αλλά συνδεδεμένη

Το παθητικό standby δηλαδή οι λειτουργίες ύπνου των συσκευών

Το ενεργητικό standby δηλαδή τηλεοράσεις με LED, router, κονσόλα παιχνιδιών

Το «Network standby» για smart συσκευές με Wi-Fi

Η κατηγορία (smart TVs, PS, WiFi printers) κρίνεται ως η πιο ενεργοβόρα. Σε σπίτι δε με πολλαπλές smart συσκευές η κατανάλωση από το stand by αυξάνει.

Τώρα για να μην υπάρχει η ταλαιπωρία του βάζω-βγάζω από την πρίζα, μια απλή λύση είναι τα πολύπριζα με διακόπτη, ώστε να κλείνουν εύκολα όταν οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται.

Μικρές και οικονομικές βελτιώσεις στη μόνωση

Για να κρατάς ψύξη και θέρμανση εντός, κι εφόσον δεν μπορείς να αναβαθμίσεις εκ βάθρων την μόνωση του σπιτιού, εφάρμοσε οικονομικούς τρόπους για να την βελτιώσεις.

Μερικοί εξ αυτών είναι οι ταινίες μόνωσης στα κουφώματα, οι κουρτίνες θερμομόνωσης αλλά και τα «σφουγγάρια» κάτω από πόρτες και εξώπορτες.

Χρησιμοποίησε έξυπνους μετρητές

Μια εξαιρετική λύση είναι και οι έξυπνοι μετρητές, που παρακολουθούν την κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορεί να υπολογίσει κανείς τις ενεργοβόρες συσκευές του και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις κατά την χρήση.

Ακόμα κι αν έχουν κόστος, υπάρχει απόσβεση σε βάθος χρόνου.