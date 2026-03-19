Περιφέρειας Αττικής: 301 έργα 2,5 δισ. ευρώ έως το 2028

Τι επισήμανε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατά την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφέρειας έτους 2025.

«Το 2025 υλοποιήσαμε το μεγαλύτερο συνεκτικό πρόγραμμα υποδομών στην ιστορία της Περιφέρειας Αττικής με 472 ενεργά μέτωπα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, συνολικού προϋπολογισμού 1,21 δισ. ευρώ«, επισήμανε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατά την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Περιφέρειας έτους 2025, στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς πρόσθεσε ότι το ποσοστό ενεργοποίηση των έργων έφτασε το 92% και ότι όλες οι παρεμβάσεις χαρακτηρίστηκαν από τον τριπλό στόχο: ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, κοινωνική συνοχή. Διευκρίνισε ότι σε αυτά δεν συνυπολογίστηκαν τα τέσσερα εμβληματικά μητροπολιτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 477εκατ. ευρώ που θα αλλάξουν την φυσιογνωμία της Αττικής (ανάπλαση φαληρικού όρμου, αναβάθμιση μητροπολιτικών πάρκων, διαπεριφερειακοί οδικοί άξονες, ενίσχυση οδικής ασφάλειας).

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι σήμερα υπάρχει ένα πρόγραμμα 300+1 έργων και 34 παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 2.532 823.131 ευρώ. Από αυτό, ποσοστό 51,64% είναι σε φάση ωρίμανσης και δρομολόγησης, με το 49% αυτή τη στιγμή να έχει οριστικά δρομολογηθεί και απώτερο στόχο την συνολική δρομολόγηση του έως το Νοέμβριο του 2028.

Ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 15 έργα, ποσοστό 4,98%, προϋπολογισμού 42,5 εκατ. ευρώ, εκτελούνται 70 έργα (23,26%), προϋπολογισμού 527, 8 εκατ. ευρώ, είναι σε φάση συμβασιοποίησης 529 έργα, (9,63%) προϋπολογισμού 532,2 εκατ. ευρώ, είναι σε φάση δημοπράτησης 27 έργα (8,97%), προϋπολογισμού 128 εκατ. ευρώ και 160 έργα (53,16%) προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ είναι σε φάση ωρίμανσης.

Διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα αυτό προέκυψε κατά την πρόσφατη τροποποίηση του προγράμματος των 280+1 έργων, το οποίο είχε εξαγγείλει τον Δεκέμβριο 2024, από το οποίο απεντάχθηκαν 16 και προστέθηκαν 20 έργα.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ο περιφερειάρχης επανέλαβε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θεωρητική απειλή αλλά καθημερινή πραγματικότητα» που απαιτεί ισχυρό σχεδιασμό πρόληψης και ανθεκτικότητας. Επισήμανε ότι η Αττική αποκτά βήμα- βήμα έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό πρόληψης και άμεσης απόκρισης, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες αυτοψίες, 43 διευθετήσεις ρεμάτων, 12 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, 2 μητροπολιτικές ασκήσεις ετοιμότητας και 1400 στελέχη και εθελοντές κλήθηκαν να δώσουν μάχη σε 96 επιχειρήσεις έκτακτων φαινομένων.

Σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο με έμφαση στην ανακύκλωση και την καλύτερη συνεργασία ΕΣΔΝΑ και Δήμων.

Ακολούθως ο περιφερειάρχης παρέθεσε στοιχεία κατά τομέα και υπηρεσία.

Ενδεικτικά ανέφερε ότι στο ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής πραγματοποιήθηκαν 6.521 υγειονομικοί έλεγχοι και 6.179 εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων. 4562 επιδημιολογικές διερευνήσεις, 773 δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης ενώ έχουν επωφεληθεί 48.000 συμπολίτες μας από τις -χρηματοδοτούμενες από την Περιφέρεια- κοινωνικές δομές. Το ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή, ανέφερε ότι είναι ψηλά στις προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής και ότι διενεργήθηκαν 5.389 έλεγχοι τροφίμων με κατασχέσεις 36 τόνων ακατάλληλων προϊόντων. Ενώ στο ζήτημα του ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού εισήχθησαν 38 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, με 483 πλήρως ψηφιοποιημένες διοικητικές διαδικασίες με συνέπεια τη μείωση της φυσικής παρουσίας των πολιτών κατά 75% και του χρόνου διεκπεραίωσης κατά 42%.

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι αποτελεί έναν συνδυασμό «οικονομικής διαχείρισης και εξαιρετικής πειθαρχίας» τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, τονίζοντας ότι «πίσω από τα νούμερα και τους πίνακες είναι τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών προστατεύοντας τους πιο αδύναμους». Κλείνοντας ο περιφερειάρχης ζήτησε από τις παρατάξεις την έγκριση πεπραγμένων, σημειώνοντας «ο καθένας μέσα από την δική του σκοπιά και προσέγγιση βοηθάει την Περιφέρεια Αττικής να αλλάξουμε σελίδα και να γίνουμε ένας πραγματικός μητροπολιτικός πυλώνας με σκληρή δουλειά με καθημερινό κόπο και κυρίως με όραμα το οποίο χρειάζεται να συνοδεύεται από σχέδιο και το σημαντικότερο από μετρήσιμα αποτελέσματα».