Λευκορωσία: Απελευθέρωσε 250 κρατούμενους - Οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε άρση κυρώσεων

Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας απελευθέρωσε σήμερα 250 κρατούμενους, κατόπιν μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με 235 κρατουμένους να απελευθερώνονται στο εσωτερικό της χώρας και 15 να στέλνονται στη Λιθουανία, ανακοίνωση η αμερικανική πρεσβεία στο Βίλνιους.

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον συμφώνησε στην άρση κυρώσεων κατά του χρηματοπιστωτικoύ τομέα της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Belinvestbank, και ήρε όλες τις εναπομένουσες κυρώσεις των ΗΠΑ στις εταιρείες καλίου Belaruskali, Belarus Potash Company και Agrorozkvit.

Η συμφωνία έρχεται μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Τζον Κόουλ με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξαντρ Λουκασένκο στο Μινσκ.

