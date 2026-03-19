«Κόκκινο 2x2» στη Wall Street - Μάζεψαν τις απώλειες οι δείκτες

Διεύρυνε τις απώλειές της η Wall Street την Πέμπτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον πόλεμο του Ιράν, ενώ παράλληλα προσπαθούν να «χωνέψουν» την απόφαση της Fed για τα επιτόκια και τη Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ που ενίσχυσαν τους φόβους για αναθέρμανση των πληθωριστικών πιέσεων μετά το ράλι των τιμών των καυσίμων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,44% στις 46.021 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,27% στις 6.606 μονάδες, ενώ ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,28% στις 22.090 μονάδες. Οι δείκτες, βέβαια, ανέκαμψαν από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, όταν ο Dow έχανε 1,1%, ο S&P 500 και ο Nasdaq διολίσθαιναν 1% και 1,4% αντίστοιχα. Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron Technology κατρακύλησε 3,78% παρά τον τριπλασιασμό εσόδων στο β' τρίμηνο και ισχυρά κέρδη με τη Citi να αποδίδει το sell off σε profit taking «ρευστοποίηση κερδών».

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε στα ΜΜΕ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ βοηθά τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει χάσει την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο και να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους ενώ επεσήμανε πως ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι νομίζει.

To Iράν εξαπέλυσε χτυπήματα σε εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής LNG στη Ρας Λαφάν του Κατάρ σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου στο South Pars. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν δεχθούν επίθεση περισσότερες εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα «ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars».

«Το βασικό δίλημμα παραμένει το ίδιο: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν "κερδίσει" τον πόλεμο με τη συμβατική έννοια, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει στρατιωτική λύση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι η πλωτή οδός είναι απίθανο να επιστρέψει στην κανονικότητα χωρίς κάποιο είδος διπλωματικής διευθέτησης (και προς το παρόν δεν φαίνεται να καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξή της)», τόνισε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Με τον υπάρχοντα αποκλεισμό του βασικού περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και LNG, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Ιαπωνίας εξέφρασαν σε κοινή δήλωση την Πέμπτη την «ετοιμότητά τους να συμβάλουν στις κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ».

«Για τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου, οι άνθρωποι σκέφτονταν: "Εντάξει, αυτό είναι απαίσιο. Πώς γίνεται να μην έχεις ανοιχτά το Στενά; Αυτό θα προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό". Αλλά υπήρχε πάντα αυτή η πεποίθηση ότι: "Θα τελειώσει πολύ σύντομα. Θα τελειώσει οποιαδήποτε μέρα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο"», ανέφερε στο CNBC ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων στην One Point BFG Wealth Partners.

«Τώρα, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει την τέταρτη εβδομάδα της, οι τρέχουσες συνθήκες έχουν κάνει τους επενδυτές να σκέφτονται: "Λοιπόν, ίσως αυτό να μην τελειώσει τόσο γρήγορα, και ακόμη και όταν τελειώσει, σίγουρα δεν θα επιστρέψουμε στα επίπεδα των τιμών των βασικών προϊόντων πριν από την έναρξη του πολέμου. Δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, το πετρέλαιο να επιστρέψει στα 65 δολάρια το βαρέλι"» πρόσθεσε.

Στον τομέα της τεχνολογίας, οι μετοχές της Micron Technology δέχτηκαν πιέσεις την Πέμπτη, χάνοντας 3,8%. Οι αναλυτές της Citi απέδωσαν την κίνηση απλώς σε «κάποια ρευστοποίηση κερδών», δεδομένου ότι η έλλειψη σε μνήμη βοήθησε την εταιρεία ημιαγωγών σχεδόν να τριπλασιάσει τα έσοδά της στο πιο πρόσφατο τρίμηνο.