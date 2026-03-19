Τέσσερις στους 10 Γάλλους ακυρώνουν διακοπές σε χώρες της Μέσης Ανατολής

4 στους 10 Γάλλους μπορεί να αποφύγουν διακοπές στις χώρες που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ δυο στους δέκα λένε πως θα κάνουν διακοπές στη χώρα τους

Οι 4 στους 10 Γάλλους μπορεί να αλλάξουν τα σχέδια τους για τις καλοκαιρινές διακοπές αποφεύγοντας κυρίως τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα η Τουρκία και η Αίγυπτος, ενώ οι 2 στους 10 Γάλλους δηλώνουν ότι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι διακοπές στη χώρα τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η γαλλική εταιρεία Ifop, επί δείγματος 6.300 ατόμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ένα ποσοστό της τάξης του 7% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τα σχέδια του για τις καλοκαιρινές διακοπές και ότι σκοπεύει να πάει σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο Λίβανος.

Εντούτοις, σύμφωνα με το βαρόμετρο Orchestra, οι κρατήσεις για Ντουμπάι μειώθηκαν κατά 91% την προηγούμενη εβδομάδα ενώ οι αντίστοιχες κρατήσεις για την Ιορδανία μειώθηκαν κατά 81%, για την Τουρκία κατά 55% και για την Αίγυπτο κατά 53%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ