Πετρέλαιο: Ο Νετανιάχου «φρέναρε» το ράλι - Απώλειες πάνω από 3% για WTI

Αν και το Brent άγγιξε για λίγο τα 119 δολάρια, το πετρέλαιο έβαλε φρένο στο ανοδικό του σερί επειδή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το Ισραήλ συμβάλλει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με στόχο την αποκατάσταση της διέλευσης των πλοίων που μεταφέρουν «μαύρο χρυσό» και LNG με τα χτυπήματα από Τελ Αβίβ και Τεχεράνη να επικεντρώνονται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην 20ή ημέρα του πολέμου που πλήττει τη Μέση Ανατολή.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία διαχειρίζονταν περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαριστεί. Τα futures του Brent απώλεσαν 2% στα 104,79 δολάρια το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη, καθώς είχε ξεπεράσει νωρίτερα τα 119 δολάρια. Το αργό αμερικανικό πετρέλαιο West Texas Intermediate απώλεσε πάνω από 3% στα 93,33 δολάρια, παρά την άνοδο εντός της ημέρας.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι το Ισραήλ βοηθά τις ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο και να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο πόλεμος ενδέχεται να τελειώσει νωρίτερα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στη βιομηχανική πόλη Ρας Λάφαν, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο, σύμφωνα με το Κατάρ. Ομάδες έκτακτης ανάγκης απεστάλησαν για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές στο Ρας Λάφαν, ανέφερε η QatarEnergy, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα. Ο CEO της QatarEnergy, Σαάντ αλ-Καάμπι, δήλωσε ότι η επίθεση του Ιράν κατέστρεψε το 17% της ικανότητας εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου. Το Ισραήλ επιτέθηκε στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν την Τετάρτη, προκαλώντας αντίποινα με πυραυλικά χτυπήματα. Η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της Μέσης Ανατολής ενέχει τον κίνδυνο να επιδεινώσει το σοκ εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.