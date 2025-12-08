Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Prodea: Πώληση 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα έναντι 510,7 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Prodea: Πώληση 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα έναντι 510,7 εκατ. ευρώ
Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2026.

Τη σύναψη προσυμφώνου με την Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε η Prodea, για την πώληση χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων τα οποία μισθώνει η Τράπεζα, έναντι 510,7 εκατ. ευρώ, με μέρος του τιμήματος να καταβληθεί μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και άλλων αιρέσεων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Prodea:

«H εταιρεία με την επωνυμία «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία» ή «Prodea») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι συνήψε σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2025, με την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (ΕΤΕ), συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση σε αυτήν, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της νομής, ενός χαρτοφυλακίου 100 ακινήτων («Ακίνητα»), τα οποία μισθώνει η ΕΤΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 510,7 εκατ. ευρώ.

Μέρος του τιμήματος θα καταβληθεί στην Εταιρεία όταν πληρωθούν συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί σήμερα, κατόπιν της ληφθείσας σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση την 29.12.2025, με θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκριση κατ’ άρθρο 23 Ν. 4706/2020 της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου θα λάβει χώρα όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες συμβατικές αιρέσεις, συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές, το αργότερο μέχρι την 22.05.2026. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της ανωτέρω συναλλαγής».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ύποπτα» μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

Βγάλτε εκπροσώπους κι ελάτε - Κι ο Βελόπουλος στα Μάλγαρα - Κυρανάκης παντού - Μιλάει η Wharton

tags:
Prodea
Εθνική Τράπεζα
Ακίνητα (real estate)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider