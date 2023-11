«Ταξίδι» στη Νέα Υόρκη για Υποδομές – Κατασκευές – Real Estate

Στο 25ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» θα μιλήσουν Χρ. Σταϊκούρας και άνθρωποι του χώρου όπως Αλ. Εξάρχου (Intrakat), Χρ. Ιωάννου (ΑΒΑΞ), Πην. Λαζαρίδου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Γ. Μυλωνογιάννης (ΕΛΛΑΚΤΩΡ), Οδ. Αθανασίου (Lamda), Δ. Ανδριόπουλος (Dimand), Τ. Μεσσάρη (Prodea), Τ. Καζίνος (Trastor), Χ. Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ).

Στη «Μέκκα» των αγορών και των επενδυτικών κεφαλαίων, ήτοι στην πόλη της Νέας Υόρκης (The Metropolitan Club - One East 60th St.), θα βρεθούν τον επόμενο μήνα στελέχη κάποιων εκ των κορυφαίων εγχώριων ομίλων του τομέα των κατασκευών – υποδομών αλλά και του ελληνικού real estate. Ο λόγος είναι για να δώσουν το παρών στο 25ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum - Accelerating Investments for Sustainable Growth» που θα πραγματοποιηθεί από την Capital Link (σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Athens Exchange Group) στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Ειδικότερα, στις 11 Δεκεμβρίου το πρωί (τοπική ώρα), θα υπάρξει «πάνελ» με θέμα την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ», με εκπροσώπους των εγχώριων ομίλων όπως ο Χρ. Ιωάννου (ΑΒΑΞ), ο Γ. Μυλωνογιάννης (ΕΛΛΑΚΤΩΡ), η Πην. Λαζαρίδου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), αλλά και ο Χαρ. Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ) όπως και ο Μ. Σιγάλας (Hill International).

Πριν την εν λόγω συζήτηση, όμως, θα μιλήσει στο συνέδριο ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας, που προφανώς θα έχει αρκετά να πει για την αναβάθμιση των υποδομών (και μεταφορών) στην Ελλάδα και τις προοπτικές του χώρου.

Ο επικεφαλής του γκρουπ Intrakat – ΑΚΤΩΡ, Αλ. Εξάρχου, θα βρεθεί σε άλλο πάνελ με τίτλο «WHY GREECE - THE INTERNATIONAL INVESTOR PERSPECTIVE», μαζί με τους κυρίους Δ. Αθανασόπουλο (Axia Ventures), Ν. Σταθόπουλο (BC Partners), Αλ. Φωτακίδη (CVC), Κ. Παπαμαντέλλο (RWE Renewables Hellas).

Επιπρόσθετα, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου (CEO της Lamda Development) θα κάνει παρουσίαση της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης της χώρας, στο Ελληνικό, ενώ θα υπάρχει ειδικό πάνελ για το ελληνικό real estate (REAL ESTATE: INVESTMENT OPPORTUNITIES) με συμμετοχή των Δ. Ανδριόπουλου (Dimand), Δίκα Αγαπητίδου (JLL - Athens Economics), Τερέζας Μεσσάρη (Prodea Investments), Τ. Καζίνου (Trastor).

Η θετική συγκυρία

Ο δε κλάδος των υποδομών βρίσκεται σε μια θετική συγκυρία, παρά τα προβλήματα με το κόστος υλικών και χρήματος ή την έλλειψη εργατικών «χεριών» (ή άλλες αβεβαιότητες), καθώς οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν συσσωρεύσει ανεκτέλεστο ρεκόρ σχεδόν 14 δις ευρώ, βελτιώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη, δίνουν ή σχεδιάσουν να προσφέρουν μερίσματα/επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους, ενώ διεκδικούν projects δεκάδων δις ευρώ αθροιστικά που μπορούν να εξασφαλίσουν δουλειά για όλη τη δεκαετία, αλλά και μακροπρόθεσμες ροές (ΣΔΙΤ/παραχωρήσεις). Παράλληλα, το εγχώριο real estate εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ενώ προχωρούν μεγάλες και εμβληματικές αναπτύξεις από ιδιωτικές εταιρείες και ΑΕΑΑΠ, με πλέον εμβληματική αυτή στο Ελληνικό, αλλά και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο κέντρο της Αθήνας και άλλους, σε τομείς όπως τα οικιστικά, τα γραφεία, τα logistics, το retail, οι φοιτητικές κατοικίες κ.α.

Επαφές με funds και δημόσιες σχέσεις

Στο συνέδριο θα μιλήσει (via webcast) ο πρωθυπουργός της χώρας, Κ. Μητσοτάκης, ενώ θα παρευρεθούν, βάσει τουλάχιστον της μέχρι τώρα ατζέντας, κορυφαίου υπουργοί της κυβέρνησης, στελέχη οργανισμών και φορέων κυβέρνησης – κράτους, η κα Λαζαράκου (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), ο Γ. Κοντόπουλος (CEO της ΕΧΑΕ), εκπρόσωποι επενδυτικών τραπεζών, ξένα επενδυτικά κεφάλαια, εγχώριες χρηματιστηριακές, εκπρόσωποι της ναυτιλίας, law firms και άλλα στελέχη των αγορών και της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Προφανώς, αυτές οι «συγκεντρώσεις» προσφέρονται τόσο για ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων όσο και για επαφές με το διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο και εκπροσώπους του παγκόσμιου οικονομικού και επιχειρηματικού πεδίου.