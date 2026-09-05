Athens Flying Week 2026: Στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Τανάγρα

Κατέπεσε Phantom. δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης. Ο υπ. Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:30

Στρατιωτικό αεροσκάφος F-4 Phantom της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Τανάγρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες.

Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη ενώ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση του, ενώ μαρτυρίες θεατών που παρακολουθούσαν την επίδειξη αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος πριν πέσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

Εκδηλώθηκε πυρκαγιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε ύστερα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom στην Τανάγρα, και επεκτάθηκε στη δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

