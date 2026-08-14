Χαρδαλιάς: «Ζητάμε να κριθούμε από όσα θα έχουμε παραδώσει στους πολίτες της Αττικής»

Με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και 19 δευτερολέπτων, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς αποτυπώνει τα αποτελέσματα των πρώτων 30 μηνών δουλειάς.

Με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού και 19 δευτερολέπτων, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς αποτυπώνει τα αποτελέσματα των πρώτων 30 μηνών δουλειάς. Παραθέτει αριθμητικά στοιχεία και αποτελέσματα, αποτυπώνει τη διαδρομή που έχει διανυθεί έως τα μέσα της θητείας, τις παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τον σχεδιασμό για κάθε περιοχή της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιντεάκι, καταγράφονται 352 έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ, που αναπτύσσονται σε ολόκληρη την Αττική. Ένα συνεκτικό πρόγραμμα με έμφαση στις υποδομές, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία, με παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου, από τις πυκνοκατοικημένες γειτονιές του κέντρου έως τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ο κ. Χαρδαλιάς τονίζει ότι στα μισά της θητείας, το 58,81% των δεσμεύσεων έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, ως αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδιασμού, με προτεραιότητες που καθορίζονται βάσει των πραγματικών αναγκών κάθε γειτονιάς και με διαρκή παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων.

Κάνει ειδική αναφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, λέγοντας πως από τα 64 αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό, το 67,19% έχει ήδη ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στην αντιμετώπιση χρόνιων ελλείψεων σε κρίσιμες υποδομές προστασίας.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται 21 μεγάλα μητροπολιτικά έργα, «που αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη του Λεκανοπεδίου», όπως χαρακτηριστικά λέει, με παρεμβάσεις ευρύτερης εμβέλειας και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, ώστε να διαμορφώνουν τις υποδομές της επόμενης ημέρας και να υπηρετούν τον στρατηγικό στόχο για μια περισσότερο ασφαλή, λειτουργική, πράσινη και ανθεκτική Αττική.

Αναφέρει ακόμη πως προχωρούν 31 έργα οδικής ασφάλειας, με στόχο ασφαλέστερες μετακινήσεις για οδηγούς, πεζούς και επιβάτες, 76 έργα για περισσότερο πράσινο και καλύτερες υποδομές, παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο και στην ποιότητα ζωής, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πόλεων και των κατοίκων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην κοινωνική συνοχή, με 150.000 πολίτες να ωφελούνται από τις κοινωνικές δομές, που στηρίζει η Περιφέρεια Αττικής, καθώς η ενίσχυση των μηχανισμών φροντίδας και υποστήριξης παραμένει βασική προτεραιότητα, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται στους πολίτες και στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναφέρεται σε 1.044 επιχειρήσεις, που στηρίζονται μέσω του προγράμματος «Attiki On», της δράσης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει σε ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη της τοπικής αγοράς και στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των επιχειρήσεων.

Καθοριστική για την επιτάχυνση του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. «Η Περιφέρεια Αττικής, από την 8η θέση στην οποία βρισκόταν, έχει περάσει σήμερα στην 1η θέση πανελλαδικά ως προς την απορρόφησή των ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ 22 περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων», λέει συγκεκριμένα για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη διοχέτευσή τους σε παρεμβάσεις με συγκεκριμένο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και προσθέτει: «Γιατί κάθε διαθέσιμο ευρώ πρέπει να γίνεται έργο. Και κάθε έργο πρέπει να αλλάζει την καθημερινότητα του απλού πολίτη, παντού, σε κάθε γειτονιά».

Στο τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής καταλήγει: «Τώρα περνάμε στην επόμενη φάση. Με σχέδιο, με συνέπεια, με αποτέλεσμα, με λογοδοσία. Με το βλέμμα στην Αττική του 2030. Δεν ζητάμε να κριθούμε απ' όσα είπαμε, αλλά απ' όσα θα έχουμε παραδώσει στους πολίτες της Αττικής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ