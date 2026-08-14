Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ισραήλ: Στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών το αίτημα επένδυσης

O ΑΔΜΗΕ κατέθεσε επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών.

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η κίνηση αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα γύρω από το project.

Η κατάθεση του επενδυτικού αιτήματος έγινε οκτώ ημέρες μετά την υπογραφή, στο Μέγαρο Μαξίμου, της συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της Meridiam, με την οποία ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος εισέρχεται ως πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI).

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών

Η υποβολή του επενδυτικού αιτήματος δεν σημαίνει ότι ξεκινούν άμεσα οι μετρήσεις ή οι κατασκευαστικές εργασίες. Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών, οι οποίες θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινή απόφαση σχετικά με τον τρόπο επιμερισμού του κόστους του έργου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, θα ακολουθήσει η τελική επενδυτική απόφαση, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο και για τις διαδικασίες χρηματοδότησης της διασύνδεσης.

Το επενδυτικό αίτημα αποτελεί το απαραίτητο επόμενο βήμα, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου, μετά και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστους-οφέλους, καθώς και της πρότασης για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους.

Βιώσιμο το έργο σύμφωνα με τη μελέτη

Η μελέτη βιωσιμότητας έχει ήδη ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το έργο κρίνεται βιώσιμο σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμβολή της διασύνδεσης στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε τεχνικό επίπεδο, η διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ θεωρείται ευκολότερη σε σχέση με το σκέλος Ελλάδας – Κύπρου, καθώς η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι περίπου το ένα τρίτο της αντίστοιχης απόστασης του πρώτου σκέλους του έργου.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει να προσελκύσει και άλλους επενδυτές για το σκέλος της διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ, όπως συνέβη στην περίπτωση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με την είσοδο της Meridiam στο επενδυτικό σχήμα.

Η προσέλκυση κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα επόμενα κρίσιμα ζητήματα, καθώς η τελική επενδυτική απόφαση θα σηματοδοτήσει την έναρξη των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση του έργου.

Την ίδια ώρα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ έχει λάβει και δημόσια στήριξη από Αμερικανούς βουλευτές.

Έξι μέλη του Κογκρέσου απέστειλαν επιστολή προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερης ενεργειακής, οικονομικής, στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η σημασία της διασύνδεσης δεν περιορίζεται στη σύνδεση των τριών χωρών, αλλά συνδέεται ευρύτερα με τον IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor), τον σχεδιαζόμενο εμπορικό διάδρομο που θα συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Έτσι, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ εισέρχεται πλέον σε μια κρίσιμη φάση, με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών για τον επιμερισμό του κόστους και την επακόλουθη τελική επενδυτική απόφαση να αποτελούν τα επόμενα καθοριστικά ορόσημα για την πορεία του έργου.