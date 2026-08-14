Χρηματιστήριο: «Ακροβασία» στις 2.600 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται ήπια πτωτικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Σε σχετικά υποτονικό κλίμα οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται ήπια πτωτικά -και οριακά πάνω από τις 2.600 μονάδες- από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στις διεθνείς αγορές, ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός αστάθμητος παράγοντας. Το Ιράν επιτέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε δύο πλοία που συνδέονται με την κρατική ενεργειακή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, ενώ διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Παράλληλα, Ιράν και Ομάν δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, παρά το πιο αισιόδοξο κλίμα που είχε επικρατήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, διατηρώντας την πίεση στις ενεργειακές αγορές.

Από την άλλη, OPEC και IEA αναθεώρησαν καθοδικά τις εκτιμήσεις τους για τη ζήτηση πετρελαίου το 2026. Ο OPEC προβλέπει (μικρότερη) αύξηση της ζήτησης κατά 0,58 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όμως ο IEA εκτιμά ότι η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για μείωση κατά 1 εκατ. βαρέλια. Ως βασικούς λόγους επικαλείται τις υψηλές τιμές, οι οποίες περιορίζουν τη ζήτηση, και το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο εμποδίζει την ανάκαμψη της προσφοράς. Σήμερα πάντως η τιμή του Brent κινείται ανοδικά, ενισχυμένη άνω του 1,5% στα 88,51 δολάρια το βαρέλι.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο βασικός καταλύτης ήταν χθες τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, μετά και τα στοιχεία που είχαν προηγηθεί για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογούν πιθανότητα μικρότερη του 40% για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο. Για την ακρίβεια, τιμολογούν πλέον πιθανότητα περίπου 35% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, έναντι 52% στην αρχή της εβδομάδας.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η χθεσινή δημοπρασία 30ετών αμερικανικών ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων ήταν αδύναμη, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 5,216%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2001, καθώς η ζήτηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη των προσδοκιών.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτές τάσεις. Ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται σε ποσοστό περί του 0,7%, ενώ τόσο ο CAC στο Παρίσι όσο και ο βρετανικός FTSE100 υποχωρούν οριακά.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.604,83 μονάδες με απώλειες 0,32%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών με αρνητικό πρόσημο.

Σε οριακά θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,06% στις 3.052,41 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η ΕΤΕ που ενισχύεται 0,72% στα 16,12 ευρώ. Ακολουθεί με μικρότερα κέρδη η Credia (+0,10%), ενώ αμετάβλητη κινείται η Πειραιώς στα 9,93 ευρώ. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Optima Bank (-0,27%), Alpha Bank (-0,23%), Eurobank (-0,11%) και η Τράπεζα Κύπρου (-0,09%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,5:1 με 50 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 33 σε αρνητικό και 66 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 30,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,12 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχωρίζει ένα πακέτο 2,6 εκατ. τεμαχίων στη Eurobank, στην τιμή των 4,48 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11,66 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 2,07% στα 11,86 ευρώ και η Helleniq Energy με άνοδο 1,69% στα 14,43 ευρώ. Ακολουθούν με μικρότερα κέρδη οι Viohalco (+0,90%), Motor Oil (+0,86%), Allwyn (+0,30%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,27%), Aegean (+0,25%), ElvalHalcor (+0,14%), Cenergy (+0,09%) και ΟΤΕ (+0,05%). Αμετάβλητος ο ΔΑΑ στα 10,58 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Coca-Cola HBC (-2,17%) και ακολουθούν πτωτικά οι Metlen (-1,54%), ΔΕΗ (-0,91%), Jumbo (-0,53%), Aktor (-0,19%), Lamda Development (-0,15%) και Τιτάν (-0,10%).