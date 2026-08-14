Προς εβδομάδα απωλειών οι ευρωαγορές

Η εβδομαδιαία πτώση έρχεται έπειτα από μία παρατεταμένη άνοδο στη διάρκεια του καλοκαιριού, που οδήγησε στους δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Με ήπιες μεταβολές κινούνται την Παρασκευή οι ευρωαγορές ενώ οδεύουν για τις πρώτες εβδομαδιαίες απώλειες σε διάστημα ενός μήνα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και επεξεργάζονται τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά 0,05% στις 658,92 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,15% στις 6.555 μονάδες.

Στους επιμέρους κλάδους, τα μέσα ενημέρωσης σημειώνουν κέρδη 1,15% ενώ ακολουθούν οι μετοχές ταξιδιωτικών εταιρειών και λιανικής με +0,62% και 0,53% αντίστοιχα. Από την άλλη, οι μετοχές των μετάλλων υποχωρούν 1,27%.

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,7% στις 26.745 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,08% στις 8.643 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 χάνει 0,25% στις 10.745 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανέρχεται με -0,16% στις 53.603 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει πτώση 0,16% στις 20.132 μονάδες.

Η εβδομαδιαία πτώση έρχεται έπειτα από μία παρατεταμένη άνοδο στη διάρκεια του καλοκαιριού, που οδήγησε στους δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια καταγράφοντας ωστόσο τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τα τέλη Ιουνίου με ώθηση από τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που περιόρισε τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων και επέτεινε το τεχνολογικό ράλι στην αμερικανική αγορά.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 0,59% στις 68.713 μονάδες ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,42% στις 6.977 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,8% στις 9.115 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε χαμηλότερα κατά 1,1% στις 25.114 μονάδες και ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04% στις 4.665 μονάδες.