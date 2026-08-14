Επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί για το Ορμούζ - Τι συζήτησαν

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομόλογό την Πέμπτη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας.

Και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοικτά, μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών.