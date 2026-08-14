Η Ρωσία απέρριψε την ιδέα για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία απέρριψε σήμερα την ιδέα για μια κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα λέγοντας ότι δεν βλέπει τον λόγο για «ημίμετρα που απλώς δίνουν στο καθεστώς του Κιέβου μια προσωρινή ανάσα».

Η Ρωσία απέρριψε σήμερα την ιδέα για μια κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα λέγοντας ότι δεν βλέπει τον λόγο για «ημίμετρα που απλώς δίνουν στο καθεστώς του Κιέβου μια προσωρινή ανάσα».

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε εξάλλου σε συνέντευξή του, που μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, ότι η Ρωσία θα εντείνει τις πρσπάθειές της να καταστρέψει οτιδήποτε χρησιμοποιεί η Δύση για να υποστηρίξει την Ουκρανία.

«Θα σκληρύνουμε πολύ περισσότερο τις μεθόδους μας για να καταστρέψουμε όλα όσα τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κιέβου από τη Δύση. Και το κάνουμε ήδη», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία αποκλείει το ενδεχέμενο να σταματήσουν άμεσα οι μάχες.

«Πρέπει να σταματήσουμε μόνον όταν υπάρξει μια μακροπρόθεσμη, αξιόπιστη και βιώσιμη διευθέτηση», τόνισε.

Στο μεταξύ, μια μητέρα και ο 9χρονος γιος της σκοτώθηκαν από πλήγματα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ουκρανική μεθοριακή περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της εν λόγω περιφέρειας Όλεχ Χριχόροφ.

Δύο drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ιδιωτική κατοικία και την κατέστρεψαν, σκοτώνοντας την 29χρονη μητέρα και τον γιο της, δήλωσε ο Χριχόροφ.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Στην πόλη Σμίλα της κεντρικής Ουκρανίας, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, έγινε γνωστό από τοπικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για μαζική επίθεση σε πολιτικές υποδομές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το σιδηροδρομικό σταθμό στο ουκρανικό λιμάνι Ιζμαήλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το λιμάνι αυτό χρησιμοποιείται για να φορτώνονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται στρατιωτικά φορτία και καύσιμα για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ρωσία έπληξε επίσης δύο ρυμουλκά στα ανοικτά της ακτής του Μικολάιφ, για τα οποία είπε ότι χρησίμευαν για να συνοδεύουν φορτηγά πλοία σε ουκρανικά λιμάνια.

Το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε ακόμα σήμερα ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Νοβομικολάιφκα στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Στο μεταξύ, ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν τις αντεπιθέσεις τους εναντίον της Ρωσίας. Ο κυβερνήτης Αλεκσάντρ Ντροζντένκο δήλωσε ότι 51 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Λένινγκραντ γύρω από την Αγία Πετρούπολη και μετά την αναχαίτιση πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, σημαντικό κόμβο εξαγωγών υγροποιημένου αερίου, λιπασμάτων και άνθρακα.

Οι αρχές στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας, ανέφεραν επίσης πλήγμα. Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν ζημιές στον τοίχο αποθήκης που ανήκει στην εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ