Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο του 2026 - Οριακή αύξηση στην απασχόληση

Για το α' τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο στην Ευρωζώνη και κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1% στην ΕΕ.

Άνοδο 0,4% σημείωσε το εποχικά προσαρμοσμένο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης το β' τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο. Σε επίπεδο ΕΕ η αύξηση ήταν της τάξεως του 5% σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Για το α' τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό στην Ευρωζώνη και κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% στην Ευρωζώνη και κατά 1,2 % στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά από αύξηση +0,5 % στη ζώνη του ευρώ και +0,8 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από αύξηση +0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026). Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% (μετά από αύξηση +2,7% το προηγούμενο τρίμηνο).

Οριακή αύξηση στην απασχόληση

Ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και είχε παραμείνει σταθερή στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά από αύξηση +0,5% στη ζώνη του ευρώ και +0,6% στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.