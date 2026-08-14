OpenΑΙ: Κατευθύνεται προς την IPO με έσοδα άνω των 40 δισ. δολαρίων

H OpenAΙ βρίσκεται σε τροχιά να παράγει έσοδα άνω των 40 δισ. δολαρίων, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, που σημαίνει σχεδόν διπλάσια από τα τέλη του 2025.

H OpenAΙ βρίσκεται σε τροχιά να παραγάγει έσοδα άνω των 40 δισ. δολαρίων, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, που σημαίνει σχεδόν διπλάσια από τα τέλη του 2025. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προωθεί το σχέδιο της να εισαχθεί στην Wall Street.

Τα έσοδα της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT έχουν επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες, εν μέρει λόγω της ανάπτυξης του λογισμικού κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσαν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Τα κέρδη αντικατοπτρίζουν επίσης τη δυναμική από τις πωλήσεις συνδρομών και την αναδυόμενη διαφημιστική της δραστηριότητα. Η βασική καταναλωτική της δραστηριότητα συνεχίζει επίσης να αναπτύσσεται.

Η OpenAI βρίσκεται σε σκληρή μάχη με τη μακροχρόνια ανταγωνίστριά της Anthropic για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρηματικών πελατών. Και οι δύο εταιρείες έχουν καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, με την Anthropic να αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το συντομότερο δυνατό αυτό το φθινόπωρο, πριν από την OpenAI.

Η Anthropic, που κάποτε θεωρούνταν το αουτσάιντερ, έχει κερδίσει έδαφος με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που βελτιστοποιούν πολύπλοκες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού. Η Anthropic δήλωσε τον Μάιο ότι τα έσοδα από τον ρυθμό εκτέλεσης είχαν ξεπεράσει τα 47 δισ. δολάρια, αν και οι δύο εταιρείες ενδέχεται να μην τα μετρούν με τον ίδιο τρόπο. Ο ρυθμός εκτέλεσης μιας εταιρείας προβλέπει τα έσοδα ολόκληρου του έτους από μια μικρότερη περίοδο.