Τουρισμός

H πιο ελκυστική πόλη στον κόσμο για το 2026

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H πιο ελκυστική πόλη στον κόσμο για το 2026
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Μια νέα παγκόσμια μελέτη αποκάλυψε τις 10 πιο ελκυστικές πόλεις για τους ταξιδιώτες το 2026 και ίσως να μην έχετε φανταστεί ποια είναι πρώτη.

Οι πόλεις που ξεχωρίζουν περισσότερο στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Time Out.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελκυστικότητας Τουριστικών Πόλεων κατατάσσει τους προορισμούς με βάση τη δημοτικότητά τους, την αίσθηση, αλλά και την αντίληψη που έχουν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων αναλύθηκαν δεδομένα από τα social media σε 14 διαφορετικές γλώσσες, με την έρευνα να εξετάζει τόσο τον όγκο όσο και το συναίσθημα που αποτυπώνεται στις συζητήσεις των ταξιδιωτών για συνολικά 200 πόλεις σε όλο τον πλανήτη.

Ολόκληρο το άρθρο στο travelgo.gr

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tags:
Τουρίστες
Νέα Υόρκη
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