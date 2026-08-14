Πολιτική | Ελλάδα

Κεφαλογιάννη: «Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ανοιχτός προορισμός για όλους»

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Κεφαλογιάννη: «Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ανοιχτός προορισμός για όλους»
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«Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες, όσο και για όλους τους επισκέπτες της», υπογραμμίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

«Η Ελλάδα εγγυάται την ασφάλεια όλων των επισκεπτών της. Ρατσιστικές συμπεριφορές και εκδηλώσεις βίας τιμωρούνται παραδειγματικά, είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας» αναφέρει σε δήλωσή της, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Το υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται στενά με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε ο σεβασμός και η προστασία κάθε επισκέπτη, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκευτικών πεποιθήσεων, να είναι απαράβατη συνθήκη της ελληνικής φιλοξενίας.

Η Ελλάδα παραμένει ένας απόλυτα ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας, τόσο για τους Ισραηλινούς πολίτες, όσο και για όλους τους επισκέπτες της», υπογραμμίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργείο Τουρισμού
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