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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από drone κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ

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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από drone κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ
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Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίπτωση στο περιβάλλον.

Δεξαμενόπλοιο επλήγη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) κατά την έξοδό του από το Στενά του Ορμούζ χθες Πέμπτη, ανέφερε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενη στρατιωτικές αρχές.

Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίπτωση στο περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Στενά του Ορμούζ
Drone
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