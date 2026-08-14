Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 6,9% αυξήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 6,9% αυξήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Αύξηση 6,9% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 6,9% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο, έναντι μείωσης 4,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 4,1% έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 6,9%, τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 11,5%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,0%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 6,9% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον Μάιο 2026

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,1%, τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 6,3%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,8%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,1%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:


Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τρία χρόνια μετά τις μεγάλες φωτιές: Τι απέγιναν τα δάση σε Έβρο, Πάρνηθα και Βόρεια Εύβοια

Δύο πόλεις στην Ελλάδα με το καλύτερο street food στη Γη

Το στεγαστικό στη ΔΕΘ: Από το «Σπίτι μου ΙΙΙ» στη διάσωση της πρώτης κατοικίας - Ποια μέτρα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

tags:
Βιομηχανία
ΕΛΣΤΑΤ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider