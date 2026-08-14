Η Uber συνεργάζεται με την κινεζική Pony.ai για 2.000 ρομποταξί στην Ευρώπη

Η νέα τους σύμπραξη θα επεκτείνει τα ρομποταξί σε τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ωστόσο δεν ανέφεραν ποιες ούτε κοινοποίησαν ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Η Uber ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη των ρομποταξί με σε συνεργασία με την κινεζική Pony.ai. Όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, σχεδιάζουν να αναπτύξουν 2.000 αυτόνομα ταξί της Pony.ai σε όλη την Ευρώπη και στοχεύουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στη Μέση Ανατολή.

Στα τέλη Μαρτίου, η Uber και η Pony.ai λάνσαραν την εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, η οποία, όπως ισχυρίζονται, είναι η πρώτη στην Ευρώπη, σύμφωνα με το CNBC.

Η νέα τους σύμπραξη θα επεκτείνει τα ρομποταξί σε τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ωστόσο δεν ανέφεραν ποιες ούτε κοινοποίησαν ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Η ύπαρξη ενός αρκετά μεγάλου στόλου οχημάτων είναι κρίσιμη καθώς όσο περισσότερα αυτοκίνητα είναι διαθέσιμα, τόσο περισσότερα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν για να αποδειχθεί η ασφάλεια στις ρυθμιστικές αρχές και να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Επί του παρόντος, η Waymo, εταιρεία εκμετάλλευσης ρομποταξί που υποστηρίζεται από την Alphabet, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς με στόλο περίπου 5.000 οχημάτων, κυρίως στις ΗΠΑ. Παράλληλα, διεξάγει δοκιμές μετακινήσεων στο Λονδίνο και σύμφωνα με πληροφορίες, ίδρυσε νέες εταιρείες σε τέσσερις μεγάλες οικονομίες της ΕΕ τον Ιούνιο.

Διαθέτει σχέδια σε εξέλιξη στο Τόκιο και συνεργάζεται με τις αρχές τον κόσμο για να «θέσει τα θεμέλια για παγκόσμιες δραστηριότητες», ανέφερε η Waymo στο CNBC.

Στο μεταξύ οι κινεζικοί ανταγωνιστές Baidu Apollo Go και WeRide, επιταχύνουν τα σχέδια και τις δοκιμές τους για τη λειτουργία αυτόνομων μετακινήσεων στην Ευρώπη. Η Uber συμμετέχει σε πολλά από τα σχέδιά τους.

Η WeRide και η Uber ανακοίνωσαν τον Ιούνιο τα σχέδιά τους να ξεκινήσουν το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα ρομποταξί στη Μαδρίτη, αργότερα φέτος. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται επίσης στο Αμπού Ντάμπι και στο Ντουμπάι.

Επιπλέον, η Uber ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ιαπωνική θυγατρική της υπέγραψε συμφωνία με μια τοπική εταιρεία ταξί για τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του στόλου, στο πλαίσιο μιας δοκιμαστικής ανάπτυξης ρομποταξί στο Τόκιο αργότερα φέτος.



«Στόχος της Uber είναι να γίνει η κορυφαία πλατφόρμα εμπορικής αξιοποίησης αυτόνομων οχημάτων στον κόσμο», δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ο διευθύνων σύμβουλος Dara Khosrowshahi.

«Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι η συλλογή ενός υπερσυνόλου δεδομένων που μπορεί να μοιραστεί με τους συνεργάτες της για την επιτάχυνση της ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων», είπε.