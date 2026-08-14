Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν «χερσαίες» επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου απείλησε τα καρτέλ των ναρκωτικών όπου κι αν βρίσκονται. «Παντού, όπου διακινείτε ναρκωτικά ή απειλείτε τον αμερικανικό λαό ή εταίρους μας, θα γίνετε στόχος», τόνισε.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη διεξαγωγή «χερσαίων» επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική από κοινού με συμμάχους τους στην περιοχή, πέρα από αυτές που διεξάγουν ήδη σε διεθνή ύδατα εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον επιδίδονται στη δραστηριότητα αυτή, δήλωσε χθες Πέμπτη στον Παναμά ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ έχουν τεθεί επικεφαλής της «Ασπίδας της Αμερικής», συμμαχίας με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία εντάχτηκαν κάπου είκοσι κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Η Κολομβία, όπου κυβερνά από την 7η Αυγούστου ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναμένεται να ενταχτεί επίσης στη συμμαχία αυτή.

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Χέγκσεθ είπε πως σύντομα, οι ΗΠΑ θέλουν να αναπτύξουν μαζί με συμμάχους τους «επιχειρησιακές δυνατότητες παρόμοιες με αυτές που είδατε στις επιθέσεις εναντίον ταχύπλοων επιδιδόμενων σε διακίνηση ναρκωτικών» στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό ωκεανό.

Θα έχει «το ίδιο αποτέλεσμα στο έδαφος, και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με τον Ισημερινό, με την Κολομβία, με εταίρους μας» για «τη μάχη» εναντίον των οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον «τρομοκρατικές» οργανώσεις στη «στην ξηρά», δήλωσε χθες ο Πιτ Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευσαν σε επίσκεψή του στον Παναμά για το κλείσιμο διεθνών στρατιωτικών γυμνασίων.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου απείλησε τα καρτέλ των ναρκωτικών όπου κι αν βρίσκονται. «Παντού, όπου διακινείτε ναρκωτικά ή απειλείτε τον αμερικανικό λαό ή εταίρους μας, θα γίνετε στόχος», τόνισε.

Στην Ασπίδα της Αμερικής έχουν ενταχτεί μεταξύ άλλων η Αργεντινή, η Βολιβία, η Χιλή, ο Ισημερινός, η Ονδούρα και το Περού, όπου κυβερνά η δεξιά.

Το Μεξικό, όπου κυβερνά η Κλαούδια Σέινμπαουμ (εθνικιστική αριστερά), δεν συμμετέχει στο σχήμα αυτό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων τα οποία κατά την Ουάσιγκτον διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Τουλάχιστον 215 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα αυτά.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε κάποια απόδειξη πως τα πλοία που στοχοποιήθηκαν μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά ή επιδίδονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ειδικοί χαρακτηρίζουν παράνομες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμάχων, που δεν ήγειραν απειλή για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ