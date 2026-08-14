Η γερμανική Faller Packaging εξαγοράζει την Paperpack

Στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας συσκευασίας Paperpack προχωρά η γερμανική Faller Packaging, συνεχίζοντας τη στρατηγική της επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας συσκευασίας Paperpack προχωρά η γερμανική Faller Packaging, συνεχίζοντας τη στρατηγική της επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι δύο εταιρείες εξειδικεύονται σε καινοτόμες λύσεις συσκευασίας για τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον κλάδο της υγείας και μοιράζονται κοινές αξίες, με έμφαση στην ποιότητα, την πελατοκεντρική προσέγγιση και τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.



Η Paperpack αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες φαρμακευτικής συσκευασίας στην Ελλάδα και έρχεται να ενισχύσει το ευρωπαϊκό δίκτυο της Faller Packaging. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή στρατηγική της Faller Packaging και ενδυναμώνει την παρουσία της σε μια ελκυστική και αναπτυσσόμενη αγορά φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι δύο εταιρείες μοιράζονται την ίδια προσήλωση στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, στις στενές σχέσεις με τους πελάτες και στη συνεχή καινοτομία. Οι αξίες αυτές αποτυπώνονται και στη φιλοσοφία του Ομίλου Faller Packaging: Quality-focused, People-driven and Future-proofed. Η εξαγορά φέρνει κοντά δύο εταιρείες με ισχυρή εξειδίκευση και δυνατότητες που ενισχύουν η μία την άλλη στον τομέα της φαρμακευτικής συσκευασίας, δημιουργώντας μια ακόμη ισχυρότερη βάση για την εξυπηρέτηση πελατών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνδυάζοντας την καθιερωμένη θέση της Paperpack στην ελληνική αγορά με την πανευρωπαϊκή παρουσία της Faller Packaging, η νέα αυτή συνεργασία δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα την προσήλωση των δύο εταιρειών στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης».

«Η εξαγορά της Paperpack αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής», δηλώνει η Dagmar Schmidt, CEO της Faller Packaging. «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ενισχύουμε την παρουσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διευρύνουμε τη δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τους πελάτες μας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, ενισχύουμε περαιτέρω τη δέσμευσή μας να αποτελούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον κλάδο της υγείας.»

«Η ένταξη της Paperpack στον Όμιλο Faller Packaging σηματοδοτεί την έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για την εταιρεία μας», δηλώνει ο Δημήτρης Τσιφτσής, CEO της Paperpack. «Είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια: μια ισχυρή εταιρεία φαρμακευτικής συσκευασίας, που έχει χτίσει τη θέση της στην αγορά πάνω στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της. Στη Faller Packaging βρήκαμε έναν στρατηγικό εταίρο που μοιράζεται τις αξίες και το μακροπρόθεσμο όραμά μας. Συνδυάζοντας την ισχυρή θέση της Paperpack στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις ευρύτερες δυνατότητες, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και το ευρωπαϊκό δίκτυο της Faller Packaging, βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας, να ανοίξουμε νέες προοπτικές για τους ανθρώπους μας και να επιταχύνουμε την επόμενη φάση ανάπτυξης της Paperpack. Πάνω απ’ όλα, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα στοιχεία που έκαναν την Paperpack επιτυχημένη: την προσήλωση στον πελάτη, την ευελιξία, την αξιοπιστία και τη λειτουργική αριστεία.»

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των συνήθων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

